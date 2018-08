Mit Kleinkraftrad gestürzt – Fahrer und Sozius verletzt

Vermutlich als Folge eines Fahrfehlers ist ein 17-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend zu Fall gekommen. Mit seinem Kleinkraftrad war der Jugendliche gegen 21.20 Uhr auf der B 312 von Zwiefalten in Richtung Riedlingen unterwegs und wollte an der Einmündung nach Zwiefalten-Baach links abbiegen. Dabei geriet er zu weit nach rechts und fuhr gegen einen Bordstein. Bei dem anschließenden Sturz zogen sich sowohl der Fahrer selbst als auch sein 15 Jahre alter Sozius leichte Verletzungen zu. Diese mussten von einem angeforderten Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden am Zweirad wird auf 500 Euro geschätzt.