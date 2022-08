Mit dem Alb Guide zur „Batnight“

Die „schwäbischen Vampire“ beobachten, das können Interessierte am Freitag, 3. September, ab 19 Uhr bei einer Familienerlebnistour mit Alb Guide Maria Tittor. Diese führt die Teilnehmer an Orte, an denen Fledermäuse besonders gut zu beobachten sind. Zum Belauschen der Ultraschall-Jagdrufe der Fledermäuse hat sie einen Bat-Detector dabei. Dieses Fledermaus-Suchgerät macht die für das menschliches Ohr nicht wahrnehmbaren Ortungsrufe hörbar. Wichtig ist, wetterangepasste warme Kleidung anzuziehen und Vesper und Getränk mitzubringen. Die Kosten für die Führung betragen acht Euro pro Teilnehmer. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Peterstor in Zwiefalten. Anmeldung erforderlich bei Alb-Guide Maria Tittor, Telefon 0172/637 48 63 oder E-Mail an Hausaachtalblick@gmx.de.