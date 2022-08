Mit dem Alb-Guide Spuren von Waldtieren suchen

Das Ferienhaus Aachtalblick in Zwiefalten bietet verschiedene Angebote für Familien an. Am Samstag, 3. September, gibt es zum Beispiel ein „Naturerlebnis für Familien“. Dabei werden Spuren von Wildschweinen, Dachsen, Eichhörnchen, Spechten und weiteren Tiere, die im Wald leben, gesucht. Die Tour startet um 13.30 Uhr und dauert rund zwei Stunden. Die Kosten dafür betragen acht Euro pro Teilnehmer. Treffpunkt ist in Zwiefalten am Parkplatz Loretto Ziegenhof, der liegt zwischen Hayingen und Zwiefalten. Anmeldung bei Alb-Guide Maria Tittor, Telefon 0172/637 48 63 oder E-Mail an Hausaachtalblick@gmx.de.