Michael Fix: Musik ist mein Leben

Bereits zum zweiten Mal gastiert am Mittwoch, 27. September, der australische Stargitarrist Michael Fix in Zwiefalten. Das Konzert findet ab 18.30 Uhr im Casino des ZfP Südwürttemberg in Zwiefalten statt, der Eintritt ist frei. Die Integrative Kulturinitiative lädt alle Interessierten dazu ein.

Das Repertoire des vielfach preisgekrönten Gitarristen, Komponisten und Produzenten reicht von Jazz, Blues und Country über klassische Musik bis hin zu keltischer und australischer Volksmusik, die er aus seiner Heimat Brisbane in Australien mit nach Deutschland bringt.

Schon 2015 war der Musiker in Zwiefalten zu Gast. Seine besonderen Markenzeichen blieben hängen: seine grandiose Fingerstyle-Technik, sowie die mühelos-charmante Art zu spielen, die das Publikum in seinen Bann zog.

Auf seiner Akustikgitarre wird der erfahrene Musiker, der sich derzeit auf seiner zehnwöchigen Europatour befindet, sein ganzes Können zur Schau stellen. Auf dem Programm stehen auch eigene Stücke, von denen viele zu Radiohits wurden. Außerdem darf der Besucher auf Stücke aus seinem neuesten Album „Shadows & Light“ hoffen.

In seiner inzwischen über 30-jährigen Karriere brachte Fix 15 Alben heraus, kann aber auch eine ganze Reihe von Preisen und Auszeichnungen vorweisen, wie etwa die Wahl zu einem der „Top 25 der australischen Gitarristen aller Zeiten“ im Guitarist Australia Magazine 2013 oder die drei „Golden Guitars“.

Er selbst sagt über seine Musik: „Seit über 30 Jahren mache ich Musik. Musik ist mein Leben. Meine Musik reflektiert die Höhen und Tiefen, die das Leben mit sich bringt. Die Begegnung mit meinem Publikum, Ihre Unterstützung und Ihr Interesse zählen zu den absoluten Höhepunkten und sind eine wundervolle Bereicherung.“