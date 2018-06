Mercedes bekommt die Kurve nicht

Nicht angepasste Geschwindigkeit nach einem Überholvorgang wurde einem Autofahrer aus Friedrichshafen am Mittwochmittag zum Verhängnis. Als der 37-Jährige mit seinem 530 PS starken Mercedes gegen 12.20 Uhr auf der B 312 von Zwiefalten in Richtung Reutlingen unterwegs war und die Zwiefalter Steige aufwärts fuhr, überholte er zunächst einen anderen Wagen. Nach dem Wiedereinscheren nach rechts verlor er jedoch in einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über den Wagen. Der Mercedes kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte den Grünstreifen sowie einen angrenzenden Parkplatz und prallte schließlich gegen eine ansteigende Böschung, wobei an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro entstanden sein dürfte. Der Fahrer selbst blieb unversehrt.