Menschen und Geschichten aus Zwiefalten

„Landesschau Mobil“-Reporterin Sonja Faber-Schrecklein stellt den Zuschauern des SWR-Fernsehens in Baden-Württemberg originelle und liebenswerte Facetten von Zwiefalten vor. In fünf Einzelepisoden ist die Gemeinde bis Freitag, 13. April, in der „Landesschau Baden-Württemberg“ präsent, von 18.45 bis 19.30 Uhr. Außerdem wird die halbstündige Reportage „Landesschau Mobil Zwiefalten“ am Samstag, 14. April, von 18.15 bis 18.45 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg ausgestrahlt.

Stationen der Erkundungstour in Zwiefalten: Die deutsch-französische Gemeindepartnerschaft zwischen Zwiefalten und La Tessoualle feiert in diesem Jahr 45-jähriges Jubiläum. Sonja Faber-Schrecklein schaut bei den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier vorbei und lernt Luc Chupin kennen, der einst der Liebe wegen nach Zwiefalten gezogen ist. Die international tätige Töpferin Susanne Lukàsz-Ringel wohnt in Zwiefalten-Mörsingen. In ihrer Töpferwerkstatt bietet sie regelmäßig Workshops an. Sonja Faber-Schrecklein besucht sie, spricht mit ihr über die Kunst des Töpferns und versucht sich selbst an der Töpferscheibe.

Die Schwimmbadfreunde des Höhenfreibads Zwiefalten schaffen es seit Jahren, gegen die Schließung anzukämpfen. „Landesschau Mobil“ hört sich in der Gemeinde um, welche Bedeutung der Erhalt des Bads für die Bürger hat. Zudem lernt Faber-Schrecklein die Zwiefalter Schwimmbadfreunde kennen und darf beim ersten Arbeitseinsatz des Jahres mit anpacken. Außerdem muss die Moderatorin ein Rätsel lösen. Ob sie es ohne Hilfe schafft?

Im Zwiefalter Ortsteil Upflamör leben etwa 90 Einwohner, die darum bemüht sind, dass das Albdorf nicht ausstirbt. Faber-Schrecklein erkundet es und will wissen, wie es ist, dort zu leben. Dabei geht sie auch der Frage nach, woher der klingende Name kommt. Eine Kneipe namens „San Remo Upflamör“ in Berlin-Kreuzberg soll angeblich nach dem Zwiefalter Ortsteil benannt sein.