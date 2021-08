Mehr als 105 500 Impfungen im Landkreis

Seit 180 Tagen bietet das Kreisimpfzentrum Reutlingen an der Kreuzeiche Impfungen gegen Covid-19 an. Der Startschuss mit der ersten Impfung fiel am Freitag, 22. Januar. Seitdem haben im Landkreis insgesamt 105 579 Impfungen stattgefunden.

Die mobilen Impfteams wurden zu Beginn voranging in den Alten- und Pflegeheimen eingesetzt, später kamen die Einrichtungen der Eingliederungshilfe hinzu. Anschließend gab es öffentliche Impfaktionen im gesamten Landkreis, darunter beispielsweise in Reutlingen, Lichtenstein, Zwiefalten, Hayingen oder Pfronstetten. Die mobilen Impfteams waren bislang bei zirka 250 mobilen Einsätzen unterwegs.

Verimpft wurden 85 240 Dosen des Impfstoffs von Biontech, 17 320 Dosen von Astrazeneca, 1432 Dosen des Impfstoffs von Moderna sowie 1550 Dosen von Johnsons & Johnson.

Laut einer Statistik des Sozialministeriums Baden-Württemberg vom 8. August sind im Landkreis Reutlingen 54,3 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig immunisiert, 59,2 Prozent haben mindestens eine Impfung erhalten.

Um den Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot vor Ort zu machen, kommen mobile Impfteams an zentrale Plätze in den Städten und Gemeinden im Landkreis Reutlingen. Weitere Vor-Ort-Impfungen sind derzeit in der Vorbereitung.

Der Landkreis Reutlingen unterstützt auch die Impfkampagne #dranbleibenBW des Landes Baden-Württemberg. Weitere Infos hierzu gibt es unter: www.dranbleiben-bw.de