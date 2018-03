Maude entführt Publikum in die Welt der Poesie

Wenn die Grenze zwischen Poesie und Musik verschwimmt, wenn die Wortkunst historischer Dichter oder die Texte bekannter Musiker mit dem Klang der Gitarre eine Einheit bilden, fühlt sich so manch einer in und um Zwiefalten nun an einen ergreifenden Konzertabend mit Tony Maude erinnert. Seine Einzigartigkeit und sein Talent zeigte der englische Musiker bei einem Auftritt im Casino des Zentrums für Psychiatrie Südwürttemberg, organisiert durch die Integrative Kulturinitiative des ZfP.

„Die Akustik ist fantastisch hier drinnen“, freute sich Maude, nachdem er von Dr. Bernd Reichelt im Namen der Integrativen Kulturinitiative begrüßt wurde. Mit dieser guten Voraussetzung begann der Musiker – unplugged, ohne Verstärker oder Mikrofon. Mit Erich Kästners „Es tickt die Zeit, das Jahr dreht sich im Kreise“ leitete er ein zu einem Song über die Monate des Jahres. Gekonnt zog er die Zuhörer in seinen Bann und leitete zusammenhängend vom einen zum anderen Stück über; begleitet durch seine Gitarre oder ersatzweise seiner Ukulele.

Mit seiner ruhigen, tiefen Stimme brachte Maude den Zuhörern lockere Themen aus dem Alltag, poetische Texte, sowie Dialoge und Geschichten aus unterschiedlichen Teilen der Welt näher. „Jetzt singen alle mit“, forderte er zudem bei einigen Stücken auf – das ließen sich die Zuhörer nicht zweimal sagen und so wurde bei den Stücken mitgesummt oder -gesungen, egal ob bekannt oder nicht, denn: „Nobody Knows All the Songs“, wie einer der Titel lautete.

Rhythmisch prägnant waren die mit „Flatpicking“, einer amerikanische Spielweise, begleiteten Stücke, zu denen auch mit dem Fuß mitgeklopft wurde. Mit viel Applaus wurde Maude, der neben der englischen Muttersprache auch teilweise deutsch sprechen kann, belohnt. Das stärkt diesen auch für seine nächsten Auftritte, denn die Tournee geht weiter.

Mit Tony Maude wurde das Konzertprogramm der Integrativen Kulturinitiative des ZfP Südwürttemberg eröffnet, als nächstes spielen die „Matching Ties“ am 11. April. Und Tony Maude? Von Reichelt erhielt er schon die nächste Anfrage: „Das nächste Mal wirst Du hier 2021 sein?“