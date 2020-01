Mathilde Sontheimer singt seit 60 Jahren

Endlich darf der Münsterchor Zwiefalten wieder in der Münsterkirche singen. Die elfmonatige Bauzeit und der feierliche Abschluss der Renovierung prägten auch das vergangene Vereinsjahrs wie in der Hauptversammlung zu hören war.

Der Chor gedachte zunächst in einer Schweigeminute seiner Verstorbenen, unter anderem die Ehrenmitglieder Theresia Binder und Rosemarie Engst, die außerdem über Jahrzehnte den Münsterchor auch an der Orgel begleitet hat.

Schriftführerin Elisabeth Haiß brachte bildhaft und humorvoll die vielen Ereignisse des vergangenen Jahres in ihrem Tätigkeitsbericht ins Gedächtnis zurück. Zu den kirchlichen Auftritten kam auch das Vereinsleben nicht zu kurz, besonders der jährliche Müco-Ball mit seinen hervorragenden Akteuren und der ebenso gelungene Jahresausflug an den Bodensee.

Günther Butscher, der kurzfristig für die erkrankte Kassiererin Christa Fischer einspringen musste, gab mit dem tadellos geführten Kassenbericht Aufschluss über alle geführten finanziellen Geschäfte. Erika Butscher und Marlene Holder bestätigten die einwandfreie Kassenführung.

Der Vorsitzende Rupert Weber freut sich, wieder in der geliebten Münsterkirche singen zu dürfen, die nach elfmonatiger Bauzeit am Palmsonntag pünktlich geöffnet wurde. Auch die Altarweihe durch Bischof Gebhard Fürst war ein krönender Abschluss nach der Münsterrenovierung. Der Münsterchor hat mit seinem gelungenen Rosenverkauf an Ostern im Vorjahr und dem erfolgreichen Abendlob zusammen mit dem evangelischen Kirchenchor und der Musikkapelle einen Beitrag für die Renovierung der Friedhofskapelle geleistet.

Insgesamt 34 Chorproben wurden abgehalten. Großes Lob erhielten Edeltraud Schultes, Mathilde Sontheimer und Erika Butscher, die nur einmal gefehlt haben, gefolgt von Günther Butscher, Rita Bader und Josef Sontheimer, die nur zweimal l keine Zeit zum Singen hatten. Stolze 31 Chorproben haben Gerda Schmucker und Paul Fischer besucht.

Chorleiter Hubertus Ilg bedankte sich für die gute Zusammenarbeit der Chorgemeinschaft, denn ohne diese Unterstützung hätte der Münsterchor die vielen Dienste nicht stemmen können. Die inzwischen kleinere Gruppe des Chors braucht Stabilität, damit sie auch für die Größe der Münsterkirche wahrgenommen werden kann. Über die freudige Nachricht, dass an Ostern wieder eine Orchestermesse stattfinden kann, erhielt Ilg großen Applaus. Da Präses Zeller nicht anwesend war, übernahm der Ehrenvorsitzende Franz Petermann die Entlastung des gesamten Vorstands.

Bei der Versammlung konnten auch viele langjährige Chormitglieder geehrt werden. Roswitha Auchter, die am Tag zuvor ihren 60. Geburtstag feiern durfte, und Maria Fischer wurden für 25 Jahre aktives Singen geehrt. Die fleißigen Chorprobenbesucher Erika und Günther Butscher sowie Ursula Feller, die bereits im Kirchenchor Indelhausen mitgewirkt hat, wurden für 30 Jahre Singen belohnt. Marlene Jakober singt mit ihrer herausragenden Stimme schon 40 Jahre zur Ehre Gottes. Eine ganz besondere Ehrung erhielt die bereits zehnjährige Ehrensängerin Mathilde Sontheimer für 60 Jahre Dienst an der Musica Sacra.

Maria Fischer und Marlene Jakober wollen alters- und gesundheitsbedingt vom Münsterchor ausscheiden und wurden als Zeichen des Dankes mit einem Präsent verabschiedet. Leider war nur Marlene Jakober anwesend, doch über das Kommen der neuen Sängerin Annette Weckenmann hat sich die Chorgemeinschaft riesig gefreut.

Als Dankeschön für ihre geleistete Arbeit erhielten Chorleiter Hubertus Ilg sowie sein Stellvertreter Günther Butscher und Emma Petermann, die Butscher am Klavier unterstützt, am Ende der Versammlung ein Präsent überreicht.