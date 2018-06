Merle Kondschak und Heiner Kondschak kommen am Samstag, 23. Juni, um 15 Uhr auf den Lorettohof bei Sonderbuch. 2Es wird ganz schön voll werden auf unserer Bühne unter der Linde“, sagt Günther Weber, Initiator des Sommerprogramms. Denn mit den beiden kommen eine Tänzerin, ein Regisseur und Schauspieler, eine Choreographin, ein Multi-Instrumentalist, ein Vater, eine Tochter, eine zweifache Mutter, ein doppelter Großvater. Sie präsentieren ein Stück voller Sinn, Hintersinn und Irrsinn, eine Revue über das Leben an sich und überhaupt, ein Programm mit Pubertätstanz, Cajun-Duell-Dialog und Udo Jürgens, voller Musik und Tanz, alten Lieben, neuen Beziehungen, in einem Wort: „Mal was ganz anderes.“ Bei nicht so gelungenem Wetter wird die Veranstaltung in den Gastraum verlegt. Eintritt zwölf Euro, Schüler, Studenten 6 Euro.