Maisfeldtag für Bäuerinnen und Bauern in Sonderbuch

Das Kreislandwirtschaftsamt Münsingen und die Sägemeinschaft Sonderbuch laden zum Maisfeldtag am Freitag, 9. September, ab 14 Uhr nach Zwiefalten-Sonderbuch ein. Das teilt das Landratsamt Reutlingen mit.

Vorgestellt werden die Ertrags- und Energieergebnisse des Grenzlagenversuches Silomais. Zusätzlich wird der Herbizidversuch, der unter anderem den Einsatz von Hacke und Striegel beinhaltet, mit Erfahrungen und Ergebnissen der vergangenen Jahre vorgestellt. Im Weiteren können verschiedene Sorten unterschiedlicher Züchterhäuser begutachten werden.

Vor Ort können Landwirtinnen und Landwirte gerne bei ihren eigenen, mitgebrachten Maispflanzen den Trockensubstanzgehalt schätzen lassen, um somit den Ertrag und Energiegehalt abschätzen zu können, heißt es weiter.

Der Versuch liegt 500 Meter nördlich von Sonderbuch in der Nähe des Travertinsteinbruchs. Die Anfahrts-Ausschilderung beginnt am Ortsende Hayingen in Richtung Zwiefalten. Besucherinnen und Besucher könne auch die folgenden GPS Koordinaten nutzen: 48°15'31.1"N 9°29'01.4"E, 48.258644, 9.483727.