Maiandachten im Münster

Im Münster „Unserer Lieben Frau“ in Zwiefalten beginnen mit dem Maimonat die Maiandachten. Am 1. Mai ist um 10 Uhr ein Wallfahrtsgottesdienst mit Hochamt und Predigt. Um 20 Uhr lädt die katholische Kirchengemeinde zur Marienfeier, mit anschließender Lichterprozession ein. Kerzen mit Windschutz können Gläubige am Eingang des Münsters erwerben. An den weiteren Maisonntagen ist jeweils um 14 Uhr Maiandacht. Die Maiandachten werden unterschiedlich gestaltet.