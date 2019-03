Münsterschule stellt sich vor

Beim Informationsnachmittag wurden den Viertklässlern und deren Eltern die Besonderheiten der Zwiefalter Münsterschule als „Realschule neu“ vorgestellt. Solange erhielten die Grundschüler Einblicke in für sie überwiegend neue Fach-Gebiete, deren Arbeitsweise und in verschiedene Räume der Münsterschule. Die Aktionen wurden von Fünft- und Sechstklässlern vorgestellt, begleitet und angeleitet. Dabei gab es auch genügend Gelegenheit zum Austausch zwischen den Schülern, wie der Alltag verläuft.

Musikalisch eröffnet wurde der Nachmittag vom AG-Schulorchester. Schulleiterin Heißel ging im Vortrag für die Eltern im Wesentlichen auf das neu erstellte Leitbild der Münsterschule auf Grundlage ihres schon länger bestehenden Mottos „Schule in der Region für die Region“ ein. Dieses nun in Form eines Akrostichons durch wichtige, informative Schlagwörter untermauert und beschreibend in Leitzielsätzen ausformuliert. Für Interessierte finden sich diese schulspezifischen Sätze auch auf der Homepage der Münsterschule. Für die Besucher waren sie neben ausgewählten Beispielen in den Ausführungen der Schulleiterin ebenso im Schulgebäude beim Rundgang sichtbar als Leitgedanken angebracht.

Der zweite Schwerpunkt des Nachmittags war dem direkten Austausch, Fragen und dem Kennenlernen gewidmet. Ein ehemaliger Münsterschüler wurde von Heißel zu seiner bisherigen Schullaufbahn interviewt. Besonders aufmerksam verfolgten die Zuhörer, wie er die Übergänge von der Grundschule zur Münsterschule und nun von der Münsterschule zum Beruflichen Gymnasium erlebte und einfühlsam beschrieb. Er hob besonders die Überschaubarkeit der Münsterschule mit ihrer familiären Atmosphäre hervor und sprach die Möglichkeiten zum Engagement und die individuelle Unterstützung, die er für seinen persönlichen Weg benötigte und in der Münsterschule bekam, an. Für seine Offenheit wurde er mit kräftigem Applaus belohnt.

Mitglieder des Elternbeirats stellten sich vor und waren für Gespräche von Eltern zu Eltern bereit. Einige Lehrkräfte und die Schulsozialarbeiterin Daniela Eheim sowie die pädagogischen Kräfte der Nachmittagsbetreuung standen für Fragen zur Verfügung. Ebenso stellten die engagierten Schülersprecherinnen ihre Arbeit vor und führten Elterngruppen durchs Schulhaus. Auch war Zeit für einen kurzen Einblick in die Schüleraktionen, in denen die Eltern ihre Kinder in Aktion erleben konnten.

Desweiteren konnten Ausstellungen von Projekten und Kooperationen, des Fördervereins, des Mensabetriebs, eine vielfältige Fotoschau über die vielen außerunterrichtlichen Aktionen der Münsterschule sowie Schülerwerke aus Technik und Bildender Kunst begutachtet werden.

Der Informationsnachmittag wurde mit einer gelungenen Präsentation der Sechstklässler beschlossen. Sie stellten ihre Sicht aus den eineinhalb Jahren Schulzeit dar, erzählten einige Erlebnisse und erklärten den Eltern und Viertklässlern auch ihre Entscheidung, warum sie sich für die Münsterschule entschlossen hatten.

Die Münsterschule bietet für unentschlossene einen Gastbesuch in der aktuellen Klasse 5 an; die Kinder können an einem Vormittag (12. März) den Unterricht miterleben. Um eine Anmeldung über das Sekretariat der Münsterschule wird gebeten. Anmeldetermine für Realschule Klasse 5 im Schuljahr 2019/20 an der Münsterschule Zwiefalten: Mittwoch, 13. März 2019; 8 bis 12 Uhr, Donnerstag, 14. März, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr. Blatt 4,5 und 7 der Grundschulempfehlung müssen mitgebracht werden.