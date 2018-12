Münster auch an Weihnachten geschlossen

Den Christbaum schmücken, ein Festessen zubereiten, Geschenke verteilen und: in die Kirche gehen. Der Besuch eines Gottesdienstes gehört für viele Christen an Weihnachten einfach dazu. Das Zwiefalter Münster ist dabei Anlaufstelle für Menschen aus der Region und darüber hinaus. In diesem Jahr bleibt es wegen Bauarbeiten geschlossen, die Besucher müssen auf den Kapitelsaal ausweichen. Die Krippenfeier muss ganz ausfallen.

„Es läuft alles wie immer“, beruhigt Zwiefaltens Pfarrer Paul Zeller. Über die Feiertage werde jeden Tag ein Gottesdienst abgehalten, die Gläubigen könnten außerdem die Kirchen in den Teilorten oder benachbarten Gemeinden aufsuchen. „Wer einen Gottesdienst besuchen will, der kann es“, meint er. Er selbst versuche, in allen seiner insgesamt zwölf Gemeinden präsent zu sein.

Während die meisten Gottesdienste in Zwiefalten regulär stattfinden, muss die Krippenfeier ausfallen. Der Kapitelsaal, in dem alle anderen Andachten stattfinden, sei ebenso belegt wie das Kolpinghaus. Hauptsächlich wird der Kapitelsaal nämlich als evangelische Kirche genutzt, die Gastfreundschaft ermöglicht jedoch seit der Schließung im Mai den sonntäglichen Gottesdienst der Katholiken.

Erlebt habe Zeller eine solche Ausnahmesituation in seiner Zeit in Zwiefalten noch nie. Im Kapitelsaal sei es nicht nur wärmer, sondern es herrsche dort „eine andere Atmosphäre“. Diese ungewohnte Situation mache ihm nichts aus, lediglich Mesner Andreas Schäfer habe mehr zu tun. Für diesen fallen etwa Materialtransporte von der Sakristei zum Kapitelsaal an. Weniger Arbeit haben die Ministranten, denn sie können in einer kleineren Anzahl erscheinen - nicht zuletzt aufgrund der geringeren Größe der Räumlichkeit.

Mit ihr geht auch einher, dass es zu Weihnachten enger werden kann. Zu wenig Platz für die Besucher zu haben, befürchte Zeller aber nicht. Für andere Veranstaltungen, die vom Münster in den Saal verlegt wurden, gilt das nicht: Ralf Aßfalg, Pflegedirektor des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) rechne beim Weihnachtsgottesdienst „mit dem Problem, dass wir die Leute gar nicht unterkriegen“.

Ein weiterer Grund für Zellers Annahme, dass alle Besucher Platz finden: „Die Fremden bleiben aus“, die Anziehungskraft des barocken Münsters fehlt. Damit würden sich auch der Trend des letzten halben Jahres fortsetzen. Die Besucherzahlen seien rapide gesunken, auch die zwangsläufig ausfallenden Gruppenführungen tragen dazu bei. „Man freut sich wieder mehr aufs Münster“, beschreibt Zeller die Gefühlslage.

Erfolgen die Arbeiten im Münster wie bisher nach Zeitplan, öffnet das Münster am 2. April wieder. Gelinge dies, sei Zeller froh, dass er zu Ostern wieder ins Münster könne, dort wäre der Umplanungsaufwand höher als an Weihnachten. Auch bereits terminierte Hochzeiten seien auf die rechtzeitige Fertigstellung angewiesen.

Aktuell läuft der Heizungseinbau in „Takt 4“, den hinteren Bankreihen. Neugierige können über ein Guckfenster im Kirchenvorraum Einblicke in die Baustelleneinhausung erhaschen und sich an Infotafeln informieren. Grund für den Einbau einer Fußbodenheizung ist die Gefährdung der Bausubstanz und der Kunstwerke durch hohe Luftfeuchtigkeit im Gebäude (SZ berichtete).