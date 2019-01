Münsinger als Statisten im Tatort

Hans-Jochen Kraft, Betreiber des historischen Tonfilm-Theaters in Münsingen, plant eine Serie mit Filmen, die einen Bezug zu Münsingen, dem Alten Lager und dem Kreis Reutlingen haben. Ganz aktuell hat der Kinobetreiber die Rechte erworben, den Tatort „Bienzle und die schöne Lau“ im Juli zeigen zu dürfen. Darin spielen er und einige Bekannte mit.

„Das wird ein Höllenspaß mich und einige meiner Bekannten in dem Tatort aus dem Jahr 1993 wiederzusehen“, freut sich Hans-Jochen Kraft. Laut ihm handele es sich bei „Bienzle und die schöne Lau“ um einen der beliebtesten Tatorte der 90er Jahre. Gedreht wurde in der Münsinger Disco „Flying“ West, im Polizeirevier Münsingen, am Blautopf und in der näheren Region. Ein erfahrener Taucher stirbt auf mysteriöse Weise in einer Unterwasserhöhle. Kommissar Bienzle ermittelt. Kraft selbst ist in dem Film nicht zu sehen, sondern zu hören. Er ist die Stimme des Polizeibeamten, der über Funk alle Streifenwagen zur Ulmer Steige dirigiert. Denn Kraft war 1993 noch im Polizeidienst in Münsingen tätig. Geplant war, den Funkspruch auf dem ganz normalen Polizeifunk zu senden. Das wusste Kraft zu verhindern, denn er befürchtete, dass alle Polizeistreifen aus der gesamten Region an eine reale Situation geglaubt und darauf reagiert hätten. Beim Filmteam war man damals nicht so erfreut, dass Kraft sein Veto einlegte. „Dann machen Sie das halt selber“, bekam er zu hören. Daraufhin habe er sich einen Sonderkanal geben lassen und selbst die Sprecherrolle übergenommen. „An alle Streifen und Stationen ...“, beginnt sein Funkspruch, mit dem er ein verdächtige Fahrzeug eines Raubüberfalls an die Polizeibeamten weiterleitet. Zu sehen sind dafür zwei von Krafts Bekannten. Der eine gibt einen Tänzer in der Discothek. Der andere ist sein ehemaliger Polizeikollege und durfte Statist auf dem eigenen Polizeirevier spielen. Vorgesehen ist der Film für den Monat Juli. Bis dahin laufen im Tonfilm-Theater weitere Filme, die nostalgisch werden lassen.

Am Montag, 4. Februar, um 19 Uhr, gibt es „Helden“ zu sehen. Der Film handelt von einer Liebesgeschichte am Rande des bulgarisch-serbischen Krieges. Teile dieses lustigen Films mit Liselotte Pulver und O. W. Fischer sind auf dem Truppenübungsplatz aufgenommen. Schauspieler und Techniker wurden in Pensionen und Hotels in Münsingen untergebracht. Es gibt noch Zeitzeugen des Gastbesuches.

Am Montag, 18. Februar, um 19 Uhr: Dodokay – Die 1000 Glötzböbbel des Dr. Mabuse. Der Kabarettist aus Reutlingen hat den Dr. Mabuse Film neu interpretiert und komplett neu synchronisiert. Dominik Kuhn, alias Dodokay, kommt persönlich ins Kino und hält sich für Gespräche und Selvies bereit. 2018, 90 Min, FSK 6. Am Montag 11. März, um 19 Uhr: Wirtshaus im Spessart mit Lilo Pulver. Auch diese deutsche Filmkomödie wurde zum Teil auf dem Gebiet des hiesigen Truppenübungsplatzes gedreht. Die Komtesse von und zu Spandau soll entführt werden, um ein Lösegeld zu erpressen. Mutig und lustig geht es unter den Räubern und im Spessart zu. Gedreht 1958.

Am Freitag 29. März, um 19 Uhr: „Laible und Frisch“ und Show – „Do goht dr Doig“. Lustige schwäbische Mundartkomödie um zwei Bäcker. Der Film wurde im Ermstal und in Bad Urach gedreht. Vor dem Film werden die Besucher auf schwäbisch von der regionalen Band SaHaRa ans Thema geleitet. In der Filmpause und nach dem Film singt und spielt das Duo.

Am Montag, 8. April, um 19 Uhr: Götz George „George“ (Filmrechte vorausgesetzt) Der Film über einen Teil des Lebens des Schauspieler Heinrich George wurde im Alten Lager gedreht. Hiesige Komparsen kamen zum Einsatz. Jeder Komparse bekommt ein Freigetränk, wenn er an diesem Abend ins Kino kommt.

Am Montag, 13. Mai, um 19 Uhr: Schuld sind immer die anderen. Das Filmdrama ist der Debüt-Spielfilm von Lars-Gunnar Lotz und dessen Abschlussfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Dieser Film wurde nahezu komplett im Alten Lager gedreht und handelt von cholerischen, kriminellen Jugendlichen, die sich mit ihrem Gewissen auseinandersetzen müssen, um dem Gefängnis zu entgehen. Hierbei werden nicht nur die Kriminellen sondern auch die Betreuer an den Rand des Aushaltbaren gedrängt.