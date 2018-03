Münchner Kinder besuchen Schloss Ehrenfels

55 Kinder, die noch nie aus dem Münchner Stadtbezirk Ramersdorf draußen waren, erlebten mit Eltern und Betreuern einen Besuch in Schloss Ehrenfels und Umgebung. Schon zu Lebzeiten von Baron Roland von Saint-André vor Jahren war bei einem ersten Besuch ein eindrucksvolles Erlebnis geboten worden. Jetzt konnte durch die Vermittlung der Saint-André Stiftung ein weiterer Besuch organisiert werden.

In dem Dominik-Brunner-Haus der Johanniter werden Kinder, die in Ramersdorf wohnen, vom ersten bis zum 16. Lebensjahr pädagogisch betreut und gefördert. Auf der Grundlage verlässlicher Beziehungen und klarer Tagesstruktursetzungen werden die Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen und mit hohem Migrationsanteil unterstützt. Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, die Kinder und Jugendlichen so zu unterstützen, dass sie ihren Lebensweg positiv und gestärkt gehen können. Baronin Nicoletta von Saint-André, Stiftungsvorsitzende der Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung und ihr Vetter Sigurd von Neumann-Cosel hießen die Kinder nach anstrengender Busfahrt im Schloss Ehrenfels herzlich willkommen.

Im Wappenzimmer und Esszimmer des Schlosses wurden erste Getränke und kleine Häppchen ausgegeben und Schokoladenhäschen verteilt. Es herrschte große Aufmerksamkeit, als die Baronin von Saint-André Erlebnisse aus ihrem Leben im Schloss erzählte und die Räumlichkeiten in einer Schlossführung erläuterte.

Die Dimensionen der Gebäude und Räume waren für die Gäste schier unvorstellbar. Alle Besucher staunten bei der Besichtigung der riesigen Kellerräume, in denen früher die Lebensmittel für die Mönche und Bewohner des Klosters Zwiefaltens gelagert wurden. So etwas hatten die Gäste noch nie gesehen.

Nach einem Spaziergang wurde im historischen Gasthof Friedrichshöhle gegessen. Das kristallklare Wasser der Zwiefalter Ach und der Anblick des Eingangs zur Wimsener Höhle bot den Kindern und Besuchern tolle Eindrücke. Im Schloss wurden noch Geister- und Lebensgeschichten erzählt, die mit Aufmerksamkeit aufgenommen wurden. Am Nachmittag verließen die Kinder das Schloss wieder in Richtung München.