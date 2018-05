Love, Peace und Rock’n’Roll

Die Kulturmühle hat ja schon manchen furiosen Konzertauftakt gesehen. Aber – wie Stacie Collins von Null auf Hundert hochfährt – das ist schon eine Klasse für sich. Eine kurze Vokalsequenz und dann ging’s in die Vollen, auf der Harp. Die Band und vor allem ihre Frontfrau bleiben während des ganzen Konzerts auf dem Gaspedal und reißen auch das betagtere Publikum in der Mühle in den Rock’n’Roll-Wirbel. Die Musik um Blues, Love und Peace sowie die Show von Stacie und ihren Mannen war sehens- und hörenswert von der ersten bis zur letzten Minute.

Aber nun ganz von vorne. Mühlen-Kurator Didi Schrade hatte geballte Energie angekündigt und beileibe nicht zu viel versprochen. Mit „Lost And Found“ beginnt der Wirbelwind Stacie Collins den Saal auf zumischen. Die älteren Zuhörer erinnern sich an Suzi Quatro. Schon beim zweiten Song fliegt ihr der verratzte Hut vom Kopf und beim nächsten Lied muss die Federboa dran glauben. Dabei sind ihre Wechsel vom Gesang zum Harmonikaspiel fliegend und genial.

Der Großteil der Songs ist Gemeinschaftswerk der beiden Collins. So verwundert es nicht dass Al einen prägnanten Bass schrubbt, ohne Jon mit der Leadgitarre in die Ecke zu drängen. Ganz lässig bedient im Hintergrund Ola die Schießbude. Kaum zu glauben, dass dies erst der fünfte Auftritt in dieser Formation ist.

Als Vorbilder der Band werden meist Aerosmith, ZZ Top und die Rolling Stones genannt. Das ist sicher richtig, wird aber der begnadeten Bluesharperin Stacie nicht gerecht. Obwohl sie erst mit 30 Jahren zur kleinen Mundharmonika gekommen ist, darf sie doch in Reihe mit Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson ja sogar Little Walter genannt werden. Was diese Frau für Klänge aus den zehn Kanzellen ihrer Seydel 1847 rauszieht und durchbläst, ist genial. Ganz nebenbei hüpft, tanzt, trampelt, wirbelt und läuft diese Rampenqueen an der Bühnenkante entlang, dass es einem ganz schwindlig wird. Diese Präsenz und Publikumsnähe muss man erlebt haben. So einer Powerfrau ist die Bühne aber nicht genug. Durch die engen Stuhlreihen rockt sie auf die Tische und schaut ihren Fans ganz tief in die Augen. Da kann Mann dann schon eine Gänsehaut kriegen.

Wieder auf der Bühne stellt sie das Mikrofon auf ihre Stirnhöhe – für Drummer Ola Göransson. Der lässt die Lady den Rhythmus geben und zeigt, dass er nicht nur Background-Sängerqualitäten hat. Auch die beiden Gitarristen Al und Jon haben ihren Solopart und bleiben dabei im Extraklassenbereich.

Bei den Coversongs wie „Joeleen“ zieht Stacie ihrem Stil durch und begeistert auch damit in der Mühle. Höhepunkt der Fremdstücke ist dann aber „Jumpin’ Jack Flash“. Da geht auch dem bekennenden Stonesfan Didi Schrade der Zeiger auf Zwölf. Nochmals stehend Beifall und Anerkennungspfiffe mit dem raumfüllenden Wunsch „Auf Wiedersehen in Wimsen“.

Zur Band

In ihrer Heimat USA sind die vier eher Mauerblümchen, weil Country-Rock dort seit Jahren fast gar nicht mehr im Radio gespielt wird, erklärt Stacies Ehemann Al Collins. Dafür sind die vier regelmäßig auf Europatournee. Da geht es von der Schweiz über Belgien bis hoch nach Norwegen. Neben den beiden Collins gehört der Gitarrist Jon Sudbury, ebenfalls US-Amerikaner, seit dieser Tournee der junge Schwede Ola Göransson als Schlagzeuger zur Gruppe.Bei den 35 Gigs dieser „Live & Kickin’“-Tour 2018 Part 2“ ist die Band 16 Mal in Deutschland zu hören und sehen. In Oberschwaben wieder am 16 Juni im „Franziskaner“ in Bad Saulgau. (anmu)