Lesung in der Wimsener Mühle

Zur Lesung „Schweigen und Sprache – literarische Begegnungen mit dem ostpreußischen Dichter Ernst Wiechert“ lädt der Zwiefalter Geschichtsverein am Samstag, 5. September, ab 15 Uhr, in die Wimsener Mühle ein. Die Veranstaltung ist ein Teil des Kultursommers 2020 des Landkreises Reutlingen. Die Lesung findet allerdings aus Coronaschutzgründen nicht wie zuerst geplant im Haus am Gauberg 23 statt, sondern in Wimsen.

Der ostpreußische Schriftsteller Ernst Wiechert (1887–1950) zählt zu den Klassikern der deutschen Literatur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Einige seiner Bücher wurden zu Bestsellern. Seine Dichtungen, die auch zur Schullektüre gehörten, spielten im kulturellen Leben Deutschlands eine bedeutende Rolle und wurden, in zahlreichen Sprachen übersetzt, nicht nur im deutschen Sprachraum gelesen. Ernst Wiecherts Bücher vermögen auch heute noch Brücken zu bauen und dienen der Verständigung mit Menschen in Polen und Russland, wo Erinnerung an frühe Lebenssituationen des Dichters gepflegt wird.

Der Autor Klaus Weigelt liest dazu aus dem neu erschienen Buch über Ernst Wiechert „Schweigen und Sprache“ – literarische Begegnungen mit dem ostpreußischen Dichter. Die Lesung soll dazu anregen, sich selbst dem Werk des Dichters durch eigene Lektüre zuzuwenden. Veranstalter: Internationale Ernst Wiechert Gesellschaft– Geschichtsverein Zwiefalten. Info und Anmeldung: Geschichtsverein Zwiefalten e.V., Hubertus-Jörg Riedlinger, riedlinger@geschichtsverein-zwiefalten.de.