Leise und nachdenkliche Töne

9800 Menschen aus 50 Einrichtungen wurden bis 1945 in Grafeneck umgebracht, darunter etwa 1500 körperlich und geistig Behinderte aus Zwiefalten. Bereits am Samstag, 27. Januar, wurde im Konventbau des Zentrums für Psychiatrie (ZfP) der Film „Nebel im August“ vorgeführt. 85 Besucher waren fassungslos über die Ereignisse und gezeigten Schicksale. Am Montag folgte die Gedenkfeier mit einer Stunde der leisen und nachdenklichen Töne. Kein Stuhl mehr war im Konventbau mehr aufzutreiben, so groß war die Beteiligung.

Mit dem Lied von Reinhard Mey „Die Kinder von Izieu“ startete die Gruppe Feuervogel im Festsaal die musikalische Umrahmung. Professor Dr. Gerhard Längle erinnerte als Vertreter der Geschäftsführung des ZfP an die Vielzahl der Verfolgten und in Gefängnissen Inhaftierten. Dr. Bernd Reichelt listete die berührenden Erlebnisse und die historische Bedeutung in dem Film „Nebel im August“ auf. Das unfassbare Schicksal von Ernst Lossa (geboren 1929, umgebracht 1944 in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee) bewegte die Besucher.

Schüler der Klasse R10 der Münsterschule hatten sich in einem schulischen Projekt im sozialen Engagement mit der Thematik befasst und suchten Aufklärung. Bei intensivem Nachdenken schärften sie ihren Blick auch für die Gegenwart. Sie untersuchten die Handlungsweise der Tat und auch die Schicksale der Ermordeten. Zwölf Schüler trugen selbstbewusst die Ergebnisse vor. Am Symbol der Teller zeigten sie negative Ereignisse wie Skrupellosigkeit, Strenge, Boshaftigkeit, Menschenverachtung und Lüge auf grauen Tellern. Positive Zeichen notierten sie auf bunten Tellern bei Vertrauen, Nächstenliebe, Mut, Eigene Meinung, Wahrheit und Hoffnung auf bunten Tellern. Während sie die grauen Teller in eine Kiste wegsteckten, empfahlen sie die bunten Teller mit positiven Handlungen für Schüler und Gesellschaft. Eine eindrucksvolle und einleuchtende Präsentation, welche auch die Besucher erfasste. Minutenlang herrschte Stille nach der Aufführung.

Der feierlichen und beeindruckenden Gedenkfeier folgte ein nachdenklicher Gang zum Anstaltsfriedhof beim Psychiatriemuseum. Der dortige Gedenkstein für die in der Tötungsanstalt Grafeneck ermordeten 1554 Zwiefaltener Patienten war 1987 eingeweiht worden. „Viele Menschen wurden bis 1945 umgebracht, weil sie ihren eigenen Glauben lebten, ihre eigene Meinung hatten und auch, weil sie als nicht lebenswert eingestuft wurden“, so Bürgermeister Matthias Henne in seiner Ansprache und fuhr fort: „Heute erinnern wir uns und reflektieren unsere Lebenssituation, erleben eine bunte Vielfalt und können uns Zeit nehmen für Wünsche und Sehnsüchte.“ Henne appellierte: „Aufrichtig bleiben im Gedenken – durch verstehen, fordern und fördern.“

Pastoralreferentin Hildegard Jakob führte zurück zu dem Film und lobte die Präsentation der Schüler, die „Seele und Geist eindrücklich aufgezeigt haben“. Sie forderte dazu auf, die menschlichen Gesten zu zeigen und Mitmenschlichkeit zu wahren. „Habt Mut zur Zukunft und teilt diese mit vielen anderen Menschen.“ Sie anerkannte ausdrücklich an das Recht zu Freiheit und Würde, appellierte an gelebte Menschlichkeit und bat darum, Vertrauen zu wagen. Nach dem gemeinsamen Vater unser legten Schülerinnen der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege einen Kranz nieder zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Zwiefalten.