Mittlerweile hat sich der Bauernhofbrunch zu einem kulinarischen Klassiker entwickelt. Am Sonntag, 8. Juli, ab 9.30 Uhr findet er auf fünf Bauernhöfen auf der Schwäbischen Alb statt. Neben dem Hof Münch in Hochberg sind der Obsthof Frech und Drei Birkenhof aus Reutlingen, Schmauders Hof in Mehrstetten und die Hohensteiner Hofkäserei dabei.

Ob Käse aus Albbüffelmilch, Wurst, gewürzt mit Kräutern aus dem hofeigenen Garten, Bauernbrot mit knuspriger Kruste, Obstprodukte aus eigenem Obst, zartes Weidelamm oder selbstgemachte Nudeln: Jeder Hof bietet seine eigenen Spezialitäten an. Die hohe Wertigkeit und das Wissen um die Entstehung und Zubereitung der Produkte machen den Brunchbesuch zu einem kulinarischen Erlebnis.

Aber auch die jeweilige Hofführung trägt entscheidend dazu bei. Sie führt dem Besucher vor Augen, wo das jeweilige Lebensmittel seinen Ursprung hat und wie es verarbeitet wurde. Nicht zuletzt wird die Nähe zu den Tieren und der Lebensraum Bauernhof, für Kinder und Erwachsene gleichermaßen, zu einem unvergesslichen Ereignis.