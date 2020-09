„lebenslaute – lebensleise“

Unter der Linde, auf dem Lorettohof oberhalb Zwiefaltens, sind am Samstag, 12. September, ab 15 Uhr Gabriele Lang (Gesang, Violoncello) und Bernd Geisler (klassische Gitarre, afghanische Robab) zu Gast. Die beiden Riedlinger Musiker interpretieren klassische Kompositionen, Lieder und Weltmusik aus dem „Lebenslaute-Repertoire“ und lesen aus der neu erschienenen Dokumentation „Widerständige Musik an unmöglichen Orten – 33 Jahre Lebenslaute“. Der Eintritt kostet 10 Euro, Schüler und Studis: 5 Euro. Bei nicht so geschicktem Wetter wird die Veranstaltung in den Gastraum verlegt.