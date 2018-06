Lebendige Geschichte in Zwiefalten

Am Sonntag, 27. September, um 10 Uhr, wird in einem Pontifikalamt mit Bischof Dr. Gebhard Fürst das 250-jährige Jubiläum der Münsterweihe gefeiert. Im Anschluss daran wird um 11.30 Uhr die Ausstellung „900 Jahre Benediktinerklöster Zwiefalten und Kladrau in Westböhmen 1115 - 2015“ erfolgen.

Nach dem Abbruch der romanischen Zwiefalter Klosterkirche im Jahre 1738, folgte am 1. Juni 1744 die Grundsteinlegung für das spätbarocke Münster. Die Bauarbeiten zogen sich hin und erst am 1. September 1765 folgte der Tag der feierlichen Konsekration, das heißt der Vollendung der Kirchweihe des Münsters von Zwiefalten durch den Fürstbischof von Konstanz Franz Konrad Ignaz Kardinal von Rodt (1706 - 1775), Bischof von Konstanz seit 1751.

Das Pontifikalamt zum 250-jährigen Weihejubiläum des Zwiefalter Münsters wird musikalisch gestaltet vom Münsterchor, dem Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde und Gastsängerinnen und -sängern des Weinrauchchors sowie dem Münsterorchester. Zur Aufführung kommen die „Missa brevis Sancti Joannis de Deo in B“ von Joseph Haydn sowie das „Salve Regina in C-Dur“ von Pater Ernestus Weinrauch. Ulrike Härter (Reutlingen) wird das Sopran-Solo des Benedictus singen, an der Orgel spielt Marco Muggianu (Rottenburg). Die Leitung hat Münsterkantor Hubertus Ilg.

Zur 250-Jahrfeier der Weihe des Zwiefalter Münsters werden viele Gäste erwartet. Auch die Freunde der Musik Ernest Weinrauchs aus Kladrau und der Oberpfalz werden nach Zwiefalten kommen. Schon im vergangenen Jahr begann mit der Ausstellung „900 Jahre Benediktinerklöster Zwiefalten und Kladrau/Westböhmen 1115 - 2015“ durch den Geschichtsverein Zwiefalten ein Brückenschlag nach Tschechien. Der Weinrauch-Chor überbrachte eine zusätzliche Botschaft zur Völkerverständigung. Die zweisprachig angelegte Wanderausstellung war von Mai bis September 2015 im Kloster Kladrau zu sehen. Von Oktober 2014 bis März 2015 wurde in Ausstellung im Kloster Speinshart/Oberpfalz gezeigt. Am 27. September 2015, 11.30 Uhr wird die Ausstellung nun in Zwiefalten eröffnet. Vorgesehen ist dafür der Prälatursaal im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sein Kommen angemeldet.

Ab 28. September wird dann im Peterstor Zwiefalten auch der begleitende Schüler-Mal- und Zeichen-Wettbewerb zur Ausstellung mit künstlerischen Arbeiten präsentiert. Die Arbeiten der Schüler aus Zwiefalten, der Oberpfalz und Tschechien können dort bewundert werden.