LEADER-Projekte bewegen die Alb

Der Beirat des Vereins LEADER Mittlere Alb hat die Bezuschussung von weiteren fünf Projekten beschlossen. Die fünf Projekte erhalten einen Zuschuss von rund 511000 Euro an EU-Mitteln. Unter den geförderten Projekten ist auch Zwiefalten mit seiner Mehrgenerationen-Freizeitanlage. Der Vorsitzende des Beirats, Landrat Thomas Reumann, freut sich sehr über das Ergebnis: „LEADER ist in der Region angekommen und leistet mit diesen Projekten einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des ländlichen Raums“.

Die Gemeinde Zwiefalten fördert sehr aktiv die Jugendarbeit. In Zusammenarbeit mit dem Jugendforum ist das Projekt Dobel-SpATZ - Spiel, Abenteuer, Treffpunkt, Zwiefalten entstanden. Mit einer Mehrgenerationen-Freizeitanlage wird ein Begegnungsbereich für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen sowie Menschen mit Behinderungen geschaffen, um das gemeinschaftliche Miteinander im Ort zu unterstützen. Neben dem Aspekt des Miteinanders wird auch ein Beitrag zum Erhalt der eigenen Gesundheit geleistet. Die Freizeitanlage beinhaltet einen Jugendraum mit Bühne, Spielbereiche für Kinder unterschiedlichen Alters, einen Fitnessbereich für alle Generationen sowie einen Grill- & Erholungsbereich.

Das Zusammenleben in Münsingen ist durch die drei unterschiedlichen Religionen Christentum, Islam und Judentum geprägt. Daraus ist die Idee einer Veranstaltungsreihe Kultur-Religion-Zusammen(Leben) entstanden, welche einen Beitrag für ein besseres Zusammenleben aller leisten will. Auf verschiedenen Veranstaltungen im Kunst- und Kulturbereich werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Religionen aufgezeigt. Geplant sind z. B. Fotoausstellungen, Kochabende, Tanzworkshops und Filmvorträge. Mit diversen Angeboten verfolgen die Projektpartner Stadt Münsingen, Arbeitskreis Asyl und Kirche das Ziel, unter-schiedliche Interessensgruppen anzusprechen und aktiv zusammenzubringen.

Mit dem Projekt Backkultur aus Liebe zur Heimat will die Albkorn-Bäckerei Glocker ein modernes und regionales Konzept umsetzen, um den Bürgern in Gomadingen auch in Zukunft Einkaufsmöglichkeiten vor Ort anzubieten. Das Konzept beinhaltet den Umzug der Verkaufsstelle in die historische Mühlenscheuer in der Ortsmitte. Als Besonderheit wird eine Schaubäckerei integriert.

Die Ortsmitte Sonnenbühl-Undingen wird attraktiv umgestaltet, um wieder stärker als Ort der Begegnung und Kommunikation zu dienen. Außerdem wird die historische Zehntscheuer modernisiert und zur Kulturscheuer umgestaltet. Damit verfolgt die Gemeinde das Ziel, das soziale Miteinander im Ort zu fördern und gleichzeitig ein vielfältiges Angebot an Kulturver-anstaltungen und Freizeitaktivitäten aufzustellen.

Die Medienakademie Metzingen verfolgt mit dem Projekt Vernetzen und publizieren der Kulturszene Mittlere Alb drei Ziele: einen kulturellen Veranstaltungsort bereitstellen, Kultureinrichtungen und -schaffende untereinander vernetzen und ein neues, kulturelles Format durch das Medium Film schaffen. Es wird eine Homepage mit Infos zu Kulturschaffenden und -veranstaltungen erstellt, die auch einen Internetfernsehsender inkludiert. Eine Film-AG produziert zehn Sendungen für den Fernsehsender, in denen Situationen und Arbeitsweisen von Kulturschaffenden vermittelt werden. Die Sendung wird jeweils im Alten Lager in Münsingen präsentiert, wo sich Kulturschaffende und Interessierte kennenlernen und austauschen.

Bei der Bewertung der Projekte wurde deutlich, dass diese die im Regionalen Entwicklungskonzept (REK) festgelegten Ziele in hohem Maße unterstützen. Außerdem leisten sie einen wichtigen Beitrag zu den ebenfalls im REK festgelegten Querschnittszielen Inklusison/Integration, Barrierefreiheit, Bürgerbeteiligung und Nachhaltigkeit.

Das LEADER-Förderprogramm ist ein zweistufiges Verfahren und mit der Zustimmung des Beirats zu den fünf Projekten, haben die Projektträger die erste Stufe des Antragsverfahrens erfolgreich gemeistert. Die zweite Stufe beinhaltet die Beantragung der Bewilligung beim Regierungspräsidium Tübingen beziehungsweise bei der L-Bank Stuttgart.

Regionale Akteure sind vom 8. Mai bis zum 14. Juni 2017 aufgerufen, Projektanträge für die drei Handlungsfelder Lebenswerte Dörfer, Soziales und kulturelles Leben und Regionale Wirtschaft einzureichen. Für den vierten Förderaufruf stehen 300000 Euro EU-Mittel zur Förderung zur Verfügung, über die der Beirat am 18. Juli entscheiden wird. Interessierte können sich bereits jetzt beim LEADER-Regionalmanagement (Hauptstr. 41, 72525 Münsingen) melden, um gemeinsam vorhandene Projektideen zu entwickeln und frühzeitig mit der Ausarbeitung der Projektanträge zu beginnen.

Weitere Informationen unter www.leader-alb.de.