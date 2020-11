Leader fördert weitere Projekte in der Region Mittlere Alb

Der Beirat der Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb hat kürzlich weitere Projekte zur Förderung ausgewählt. Für diese stellt das Land nun mehr als 335 760 Euro EU-Mittel und 208 740 Euro Landesmittel bereit. Darunter sind unter anderem eine Schreinerei in Engstingen sowie die Gaststätte Traube in Zwiefalten.

In Engstingen wird eine familiengeführte Schreinerei den Betrieb umstrukturieren und die Produktionsabläufe effizienter gestalten, um sich für neue, qualifizierte Fachkräfte attraktiver aufzustellen. Dafür werden neue ergonomische Montagearbeitsplätze installiert und ein mobiler Vakuum-Plattenheber angeschafft. Eine neue platzsparende Absauganlage ermöglicht das Umstellen vorhandener Maschinen und dadurch rationellere Arbeitsabläufe, außerdem kann damit der anfallende Staub brikettiert und als Heizmaterial verwendet werden. Nach der Umstrukturierung sollen zwei weitere Schreinergesellen eingestellt werden. In Zwiefalten-Gossenzugen ist seit 150 Jahren die traditionelle Gaststätte „Traube“ zu finden. Seit 2012 steht diese allerdings leer, zudem bedürfen die Dorfwirtschaft und dazugehörige Wohnungen einer Modernisierung. Der Eigentümer plant die Gaststätte grundlegend zu erneuern und energieeffizient umzubauen. Die Wohnungen werden zeitgemäß renoviert, ausgestattet und teilweise barrierefrei umgestaltet. Diese Maßnahmen tragen zur Wiederbelebung der alteingesessenen Gaststätte für Bevölkerung und Gäste bei und leisten einen Beitrag zur Entlastung der angespannten Wohnungssituation in der Region.

In St. Johann-Upfingen gibt es einen Spielplatz mit Bolzplatz, Turngeräten, Kletterparcours und Seilbahn. Nun wird der in die Natur eingebettete Platz gemeinsam von der Gemeindeverwaltung und dem Verein Spielplatzfreunde Upfingen um das Element „Natur aus der Höhe erleben“ erweitert. In einer Baumgruppe wird ein offenes Baumhaus mit Fernrohren zur Naturbeachtung und einer Rutsche errichtet. Damit können sich Kinder und Jugendliche aktiv mit Natur und Landschaft auseinandersetzen. Das neue Spielelement fördert die Verbundenheit zur Natur und steigert die Attraktivität des Geländes.

Auch im Jahr 2021 können wieder Leader-Projekte auf der Mittleren Alb gefördert werden, beispielsweise Vorhaben zur Nah- und Grundversorgung, zur attraktiveren Gestaltung von Ortsmitten, Angebote und Strukturen in sozialen wie auch kulturellen Bereichen sowie die Gründung und Weiterentwicklung von kleinen Unternehmen. Wenn Privatpersonen oder Unternehmen eine Projektidee haben, die in 2021 umgesetzt werden soll, können sie sich bereits jetzt an das Leader-Regionalmanagement in Münsingen wenden. Elisabeth Markwardt (07381/402 97-02, markwardt@leader-alb.de) und Hannes Bartholl (07381/402 97-01, bartholl@leader-alb.de) beraten zur Inanspruchnahme einer Förderung.