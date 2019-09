Wer das Kunsthandwerk in seiner Vielfalt und Keramik im Besonderen liebt und sich dabei noch mit Gaumenschmeichlern verwöhnen lassen will, der darf sich am Wochenende auf die „offene Werkstatt“ von Susanne Lukàcs-Ringel in Mörsingen freuen. Jeweils von 11 bis 18 Uhr lädt sie hoch auf den Berg auf ihr idyllisch gelegenes Grundstück ein. Und mit ihr tut dies eine ganze Schar weiterer kreativ tätiger Menschen.

Mit Keramik vertreten sind außer der Gastgeberin selber, die neue Arbeiten aus ihrem Holzbrandofen zeigt, weitere vier Könner dieses Handwerks. Kathrin Döring präsentiert außer ihrer unverwechselbaren Gebrauchskeramik Skulpturen. Marieke Ringel begeistert einmal mehr mit Tierplastiken und ist zudem mit Pferdeskizzen vertreten. Katharina Lange-Ringel hat zu ihren bekannten Spruchbechern erstmals Spieluhren im Angebot. Und Fritz Rossmann ist mit ausgefallenen Einzelstücken und Schalen-Sets präsent.

Zwei Kunsthandwerkerinnen werben mit Schmuck um die Gunst der Besucher: Elke Schulz unter dem Stichwort „Elfensilber“ mit filigranen Besonderheiten und erstmals Alla Städler mit Ohrringen, Kettenanhängern und Armbändern aus Talern aus Resin, einem Gießharz, aber auch mit Acryl-Bildern. Jedes Jahr neugierig auf ihre edlen „Salbeigrün-Filzereien“ macht Christine Haaf, ob Schals, Mäppchen oder Taschen. Regina Wiedergrün bietet nach 2018 zum zweiten Mal Gestricktes an und Eva Maria Bührle aus Nellingen will zum ersten Mal mit Handgewebtem überzeugen, so mit Tüchern aus Leinen und Kleidungsstücken, aber auch mit Gestricktem aus Leinen. Anke Deutler aus Mehrstetten hat sich der Verarbeitung von benutztem Material verschrieben und lässt so Taschen und Gestricktes zum Beispiel aus Papier entstehen. Freilich darf auch Holz nicht fehlen. Hier ist für die schönen Dinge Uli Traub aus Daugendorf zuständig und für besonders ansprechende Gewürzmühlen Heinz Breitbarth.

Auch die Besucher werden zu kreativem Tun eingeladen und dürfen Schalen glasieren, die in Raku-Öfen gebrannt werden. Eine Meisterschülerin aus Landshut betreut sie dabei. Kinder dürfen ihr Können beim Töpfern beweisen.

Dass man in der „offenen Werkstatt“ stets gut verköstigt wird, wissen alle, die sich auch 2019 auf Kürbis- und Zucchini-Suppe, Kartoffelsalat und Saitenwürstchen freuen dürfen oder auf Waffeln, Kaffee und Kuchen. Am Sonntagnachmittag gibt’s zudem noch klassische Musik, gespielt von einem Blockflöten-Ensemble.

Doch nicht genug, die Malerinnen Monika Fränkler und Elisabeth Bez aus Riedlingen, Maria Bayer aus Indelhausen und Ute Herzog aus Anhausen schmücken wieder die Wände der Verkaufsscheune mit ihren Bildern. Diesmal haben sie sich der neuen Herausforderung Bitumen gestellt und lassen gespannt erwarten, was sie damit geschaffen haben. „Auf jeden Fall ist immer etwas Schwarzes dabei“, verrät Monika Fränkler.