Nach mehreren Einsätzen in der Landschaftspflege wurde in der Ortsgruppe Zwiefalten des Schwäbischen Albvereins die Idee geboren, einmal den Nationalpark Schwarzwald zu besuchen. Jetzt ist es soweit: Der Albverein Zwiefalten lädt am Samstag, 10. September, zu einer Busfahrt in den Nationalpark ein. Dies teilt die Ortsgruppe mit.

Gegründet am 1. Januar 2014 bietet der Nationalpark auf seinen 10.062 Hektar nach Angaben des Albvereins grenzenlosen Weitblick in einer Landschaft mit einzigartiger Vielfalt mit Bergen, Wäldern, Tieren, Pflanzen und wilder Natur. Besucht werden bei dem Ausflug das Naturparkzentrum am Ruhestein mit grandioser Ausstellung, der wilde See - mit mehr als hundertjährigem Naturwald (Bannwald), der Lotharpfad, auf dem es Infromationen gibt zum Thema „ein Wald entsteht neu“ und das Besucher- und Informationszentrum, laut Albverein eine Faszination auf der ganzen Linie.

Abfahrt in Zwiefalten ist um 7 Uhr, nach der Ankunft am Ruhestein ist ein Handvesper geplant. Die Rückfahrt nach Zwiefalten beginnt um 17.30 Uhr.

Helfer der Wachholderheidepflege können bei der Fahrt als Dankeschön kostenfrei dabei sein. Sonstige Mitfahrer bezahlen für Busfahrt, Handvesper und Eintritt 35 Euro. Anmeldung bei Peter Weckenmann, Telefon: 07373 / 915 458, E-Mail: raumausstattung-weckenmann@gmx.de, Georg Tress, Telefon 07373 /1672, E-Mail: georg.tress@gmx.de, Joe Weber, Telefon: 07373 / 91 53 35, E-Mail: joe_weber@gmx.de