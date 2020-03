Das Landratsamt Reutlingen mit allen Außenstellen schließt ab Dienstag, 17. März, seine Türen für den Publikumsverkehr. Damit möchte das Amt während der Coronavirus-Krise sicherstellen, dass wesentliche Verwaltungsfunktionen aufrechterhalten werden können. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien telefonisch, per Mail oder über das Kontaktformular auf Homepage erreichbar, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

In Notfällen, die nicht telefonisch oder schriftlich geklärt werden können und einen direkten Kontakt zwingend erfordern, sei der Zutritt zum Landratsamt nur mit vorab vereinbarten Terminen möglich, so das Landratsamt weiter. Die Türen zu den einzelnen Gebäuden bleiben geschlossen.

Davon ausgenommen sind bereits jetzt das Kreisarchiv sowie die Geschäftsstelle der Inklusionskonferenz – diese Bereiche sind ab sofort geschlossen und auch nicht per Mail oder telefonisch zu erreichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen in dieser Zeit zusätzlich telefonische Notfallbetreuungsdienste für den Landkreis. Die Kreismedienzentren Reutlingen und Münsingen sind ebenfalls ab sofort für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Schließung gilt vorläufig bis zum Ende der Osterferien.

Kreismedienzentren: Verleih ist online möglich

Die Kreismedienzentren beschränken in dieser Zeit den Verleih auf die Online-Angebote. Schulen können ihren Schülern mit den Streamingplattform digitale Arbeitsmaterialien (online-DVDs mit Arbeitsblättern) zur Verfügung stellen. Der Geräteverleih wird ebenso vorläufig bis Ende der Osterferien eingestellt.

Die Kreismedienzentren bitten die Streaming-Plattform bis zum 17. April ausschließlich für schulische Zwecke zu nutzen. Bereits ausgeliehene DVDs können in der Medienrückgabebox am Eingang gelegt werden. Bereits ausgeliehene Geräte können zurückgebracht werden. Die Übergabe findet an der Haustür statt. Eine weitere Beratung oder eine Verlängerung der Ausleihe ist jedoch nicht mehr möglich.

Für Schulen bieten die Kreismedienzentren bis zum 17. April folgenden Service an: Anmeldung für Lehrkräfte zur Online-Plattform unter der Nummer 07121/480-1372, Fragen zur Streamingplattform unter der Telefonnummer 07121/480-1370. Aktuelle Informationen, Empfehlungen und Angebote zu digitalen Unterrichtshilfsmitteln werden auf der Homepage www.kmz-reutlingen.de veröffentlicht.