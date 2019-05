„Landpartie“ in Hayingen

Über 80 Mitglieder und Gäste der Landesarbeitsgemeinschaft „Urlaub auf dem Bauernhof Baden-Württemberg“ trafen sich in Hayingen zur „Landpartie“. Mit Markt, Vorträgen, Workshops und Mitgliederversammlung wurde informiert und die Möglichkeit zum Austausch geboten.

„Der Agrartourismus hat in Baden-Württemberg eine große Bedeutung und einen ausgezeichneten Stand“, sagte Dr. Pia Köhler vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Rahmen ihres Grußwortes. Für viele Betriebe sei die Arbeit in der Landwirtschaft ein Kraftakt, wie das Ergebnis der in Auftrag gegebenen Studie mit über 2000 befragten Landfrauen von Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben aufzeigt.

Preis, Kostendruck und das Image der Landwirtschaft belasten den Alltag, viele sehen ihre Existenz gefährdet. 124 Teilnehmerinnen gaben an, neben landwirtschaftlichem Betrieb, Beruf, Haushalt und Kinderbetreuung oder Pflege eines Angehörigen zusätzlich noch einen touristischen Betriebszweig zu führen. Für all dies wenden sie bis zu 88 Arbeitsstunden pro Woche auf. „Die Arbeitsbelastung ist extrem hoch, deshalb ist es wichtig, alternative Lösungen zu schaffen und Zeit für sich selber zu finden“, machte Köhler deutlich. Die Anbieter von Urlaubsunterkünften stellten die „Schnittstelle zum Verbraucher“ dar, 80 Prozent der Bäuerinnen seien mit großer Leidenschaft auch Gastgeber, die Weiterbildungsmaßnahmen hinsichtlich Landwirtschaft, Persönlichkeitsbildung oder Familien- und Haushaltsmanagement in Anspruch nehmen.

Köhler lobte das Programm der „Landpartie“, die Möglichkeiten zur Problembewältigung aufzeigen wollte. Traudl Brunner, Vorsitzende der LAG „Urlaub auf dem Bauernhof Baden-Württemberg“, konnte dazu zahlreiche Ehrengäste und Mitglieder begrüßen, die neben ihren landwirtschaftlichen Betrieben auch Anbieter von Urlaubsunterkünften sind. „Dieser Tag soll verwöhnen und informieren, aber auch die Gelegenheit bieten, sich kennenzulernen und auszutauschen. Außerdem wollen wir Wege aus dem alltäglichen Hamsterrad aufzeigen“, so Brunner. Auch sie sprach von einer immensen Arbeitsbelastung, wenn neben der kalbenden Kuh noch Urlaubsgäste zu betreuen sind. „Ein Arbeitstag in der Landwirtschaft beginnt morgens früh und endet abends spät. Da bleibt kaum Zeit, an sich selber zu denken“.

Belastungen frühzeitig erkennen

Referent Stefan Leipnitz ging deshalb in seinem Vortrag „Das Hamsterrad verlassen“ auf die Notwendigkeit ein, Belastungen frühzeitig zu erkennen und mit Stress umzugehen, er zeigte Unterstützung und Hilfe für den Alltag auf und wie sich darin Kraft tanken lässt. Doch auch die Fortbildung ihrer Mitglieder liegt der Landesarbeitsgemeinschaft am Herzen. Und da die Präsenz in den sozialen Medien für Anbieter von Urlaubsunterkünften in der heutigen Zeit unerlässlich ist, informierte Sascha Schneider über aktuelle Online-Trends. Gemeinsam wurde über den Markt mit zahlreichen Ständen geschlendert, der Nützliches und Schönes zu bieten hatte. Vom kleinen Haus auf Rädern, Holzschnitzerei und Kräutern und Floristik über Alb-Naturmode, Stickdesign und Zirbenholz und moderne Werbemittel bis hin zur digitalen Gästemappe, Hollywood-Schaukeln und Relaxliegen, Dekorationen für Haus und Hof sowie 360 Grad Medien gab es viel Interessantes zu entdecken.