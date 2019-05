Kurs vermittelt sicheren Umgang mit dem E-Bike

Die Stadt Münsingen bietet in Kooperation mit der Kreisverkehrswacht Reutlingen-Münsingen und dem Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen am Donnerstag, 16. Mai, von 13.30 bis 15.30 Uhr einen Fahrtechnik- und Sturzpräventions-Kurs für Pedelec/E-Bike-Fahrer 60+ an. Anmeldungen nimmt die Münsinger Stadtverwaltung an.

Nach einer theoretischen Einführung rund um das Pedelec/E-Bike und den Erläuterungen über die Hauptunfallgefahren, stehen der sichere Umgang mit dem Pedelec/E-Bike und die Verbesserung des Fahrkönnens im Mittelpunkt dieses Kurses. Durch praktische Übungen werden gezielt die Grundlagen für das sichere Beherrschen und Verhalten des eigenen Pedelec / E-Bike geübt. Angefangen vom gefahrlosen Auf- und Absteigen über die richtige Blickführung und Sitzhaltung trainieren die Teilnehmer das richtige Bremsen und verschiedene Fahrtechniken, um zukünftig noch mehr Spaß mit ihrem Pedelec/E-Bike zu haben.

Teilnehmen können alle Seniorinnen und Senioren ab 60 Jahren mit ihrem eigenen Pedelec oder E-Bike und einem geeigneten Fahrradhelm. Interessierte können sich bis spätestens 15. Mai unter Telefon 07381/182-135 in der Zeit von 8 bis 12 Uhr bei der Stadtverwaltung Münsingen anmelden. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl auf maximal zwölf Personen begrenzt ist. Die Veranstaltung ist kostenlos.