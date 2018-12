Kunstnacht mit kreativem Winterzauber

Zwei ganz unterschiedlich arbeitende Künstlerinnen, Ida Baumann und Veronika Bobke, haben am Donnerstag ein zahlreich erschienenes Publikum zur „Kunstnacht – Winterkreativzauber“ im Arthaus in Gauingen begrüßen können. „Gelebte Kunst – geliebte Kunst“ lautete das Motto dieses ungewöhnlichen Events in der bezaubernden Atmosphäre des alten Schul- und Rathauses, das mit vielen kreativen Ideen zu diesem Anlass vorbereitet worden war. Besonders aber waren es die ausgestellten Kunstwerke, die das Publikum in ihren Bann zogen.

Die in Mailand geborene Ida Baumann, die 1976 als italienische Gastarbeitertochter nach Deutschland einreiste, ist mit ihrem eigenen Atelier seit dem Jahre 2000 in Zwiefalten ansässig. Mit ihren abstrakten Gemälden vermittelt sie dem Betrachter Geheimnisvolles und Mystisches und – so wie sie es selbst ausdrückt – das Spiegelbild ihrer Seele und ihres inneren Ichs. So erinnern manche Werke an impressionistische Meister, aber auch an die verspielten Phantasien von Chagall, und durch das Verschieben kleiner Passepartouts werden zierliche Zufallsgemälde erschaffen. Auch mit ihren Skulpturen führt sie den Betrachter auf eine emotionale Reise, indem er sich von verschiedenen Seiten dem Kunstwerk annähern kann und sich ihm somit Sinn und Deutung erst bei näherer Betrachtung erschließen. Besonders faszinieren auch Werke, so wie sie die Natur selbst geschaffen hat, wie beispielsweise die Holzskulptur „Flamme“, die zu ihrer Vollendung nur noch etwas abgeschliffen werden musste.

Hochsensible Kunstwerke

Die aus Stuttgart stammende Kommunikationsdesignerin Veronika Bobke hat sich mit dem Ausdruck von Schrift und Design nicht nur ihr Leben lang beschäftigt, sondern zudem noch weitere Ausbildungen als Werbeberaterin und Werbetexterin absolviert. Ihre ausgestellten Kalligrafien sind weitaus mehr als nur künstlerisch gestaltete Schriftstücke. So hat jedes perfektionistisch entworfene und hochsensible Kunstwerk einen besonderen Hintergrund, der den Betrachter heiter, aber auch nachdenklich stimmt, wie beispielsweise: „Unsere Schwächen sollten uns ein Lächeln kosten, aber nicht den Humor!“

In seiner Begrüßungsrede betonte Bürgermeister Matthias Henne, dass Kunst und kreatives Schaffen seit jeher untrennbar mit Zwiefalten verbunden sind: „Ich bin begeistert über die Kreativität der Bürger in unserer Gemeinde!“ Das Kunstdomizil Arthaus wolle hierfür allen Interessierten Impulse mit auf den Weg geben, denn der künstlerische Austausch erhöhe auch die kulturelle Attraktivität einer Gemeinde. Auch sei die Gemeinde bemüht, Projekte wie das Arthaus zu unterstützen, wenn auch – so fügte Henne ein – dieser Raum wegen Verkaufs nur auf unbestimmte Zeit zur Verfügung stehen könne. Dennoch wolle man den Initiatoren hilfreich zur Seite stehen, wenn neue Kreativräume gefunden werden sollen. Denn nicht zuletzt ist ja das erst im Frühjahr 2018 eröffnete Arthaus nicht nur von Ausstellungen erfüllt, sondern vor allem von Kursen für abstrakte Malerei und Kalligrafie, wodurch, so Bürgermeister Henne, das künstlerische Potential der Kinder maßgeblich gefördert werde. Das breitgefächerte Programm vermittelte an diesem vorweihnachtlichen Nachmittag mit offenem Feuer, Punsch und heißer Suppe viele hochinteressanten Aspekte zum Kennenlernen, wozu natürlich auch die Homepage www.arthaus-zwiefalten.de online einlädt, auf der sich Kunstinteressierte zu den jeweiligen – auch mehrtägigen – Kursen anmelden können.