Kunstkreis in der Wimsener Mühle

Der Kunstkreis Sigmaringen stellt bis Samstag, 11. August, in der Wimsener Mühle aus.Gezeigt werden Gemälde in Öl, Aquarell und Mischtechniken, sowie Radierungen,Tonskulpturen und Fotografien diverser Künstlerinnen und Künstler des Vereins. Der Verein wurde 2001 gegründet. Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege der bildenden Künste. Derzeit führen Elisabeth Volk aus Sigmaringen und Anni Dematté aus Ostrach den Verein. Die Aktivitäten des Vereins sind im Wesentlichen Besuche von Kunstausstellungen und Museen, vereinsinterne Ausstellungen, um den Mitgliedern eine Plattform zu bieten, die eigenen Werke einem kunstinteressierten Publikum vorzustellen. Fünf Ausstellungen gab es im Zeitraum von 1978 bis ’86 im Runden Turm in Sigmaringen, in den Jahren 1989, 2003, 2011 und 2015) in der Alten Schule in Sigmaringen und auch auf der Burgruine Hornstein, im Schloss Grüningen, im Hängegarten Schloss Neufra oder auch im Kloster Heiligkreuztal. 2013 wurde auf der Gartenschau in Sigmaringen ausgestellt.