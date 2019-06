„Kunstbegeistert“ stellt im Rathaus aus

„Das Rathaus Zwiefalten bietet den einheimischen Künstlern der Gruppe ,Kunstbegeistert’ eine gute Plattform zur Präsentation von künstlerisch gestalteten Werken“, sagte Bürgermeister Matthias Henne bei der Ausstellungseröffnung. Vero Bobke, Sara F. Dorn, Mark Hartmann und Elvira Gresham stellen ihre neuen Werke aus und die Besucher nutzten die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und auf die Ausstellung anzustoßen.

Die Eröffnung fand beachtliches Interesse und brachte über 25 Besucher und Akteure zusammen. Vero Bobke berichtete über die dynamische Gruppe „Kunstbegeistert“, die in ihrer Freizeit mit Spaß künstlerisch tätig ist. Elvira Gresham hatte bisher ihre Bilder in Mischtechnik und in Acryl gemalt. Jetzt zeigt sie neue Werke und Motive in neuer Technik – auch in Öl auf Leinwand. Die Bilder kommen gut an und strotzen vor neuem Schwung. Fünf Werke sind ausgestellt und repräsentieren die neue Richtung.

Mark Hartmann, geboren in Hagen/Westfalen, ist seit 2000 Kunsttherapeut im ZfP Zwiefalten und verbindet die Bereiche Musik, Theater, Sprache, Film und Malerei. In Stilleben findet er gelungene Kompositionen und Gleichgewicht. „Bilder mit ihren Formen und Farben geben mir Gelegenheit zum Philosophieren. So verstehe ich die Welt“, sagte der 57-Jährige.

Sara F. Dorn malt originelle Bilder in Worten und schreibt Briefe, Aufsätze und Gedichte. Vier besondere Beispiele sind ausgestellt und schaffen es, dass Besucher stehen bleiben und schauen und zu lesen beginnen.

Vero Bobke ist Kommunikationsdesignerin und präsentiert Kalligrafie. Auch sie hat ihren persönlichen Weg gefunden und arbeitet an gotischen, mittelalterlichen und zeitgenössischen Schriften. Die Beschäftigung mit dem ruhigen Schreiben ist für sie meditativ und führt immer zu einer eindrucksvollen persönlichen Darstellung.

Bei einem kleinen Empfang für die Künstler war die Freude deutlich zu spüren über die jeweilige persönliche Entwicklung. Auch die Besucher hatten ihre Freude daran und fragten nach den individuellen Anstößen und Zielen.