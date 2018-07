„Kunstbegeistert“ stellt im Peterstor aus

Der Zwiefalter Geschichtsverein präsentiert die dritte Ausstellung der Gruppe „Kunstbegeistert“ im Peterstor-Museum. Vom 4. August bis zum 30. September zeigen die Zwiefalter Künstlerinnen Elvira Gresham und Gabriele Herter ihre Werke. Zwei unterschiedliche Kunstrichtungen werden gemeinsam ausgestellt, Ölgemälde von Elvira Gresham und Skulpturen aus Ton von Gabriele Herter. Die Vernissage findet am Samstag, 4. August, um 16 Uhr statt, die Einführung erfolgt durch den zweiten Vorsitzenden des Geschichtsvereins Zwiefalten, Ralf Aßfalg, die musikalische Umrahmung durch Peter Müller. Herzliche Einladung geht an alle Kunstbegeisterten, die an dieser Veranstaltung teilnehmen wollen. Parallel dazu ist gerne auch die ständige Ausstellung „Konfessionen im Biosphärengebiet, katholisch-evangelisch-jüdisch“ zu besichtigen.

Öffnungszeiten der Ausstellung: 4. August bis 30. September, jeweils an den Wochenenden, samstags von 13 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr. Eintritt frei.