Kulturelle Erfolgsgeschichte in der Region

Die erfolgreiche Zusammenarbeit im Kulturprogramm in der historischen Wimsener Mühle mit der Schloss Ehrenfels Saint-André Stiftung, dem Kulturkreis des Fördervereins Wimsener Mühle und der Tress-Gastronomie wird 2018 fortgesetzt: Elf attraktive Angebote laden zum Besuch in der Mühle ein und bringen besondere kulturelle Erlebnisse in die Region. Der Förderkreis hat das neue Programm am Mittwochmorgen in der Wimsener Mühle vorgestellt. Der Kartenverkauf beginnt am 23. Februar.

„Wer hätte jemals gedacht, dass so etwas in der Wimsener Mühle angeboten wird“, freute sich Didi Schrade bei der Vorstellung des Programms. Robert Riehle, der Vorsitzende des Fördervereins, hatte zuvor mit Begeisterung vom vergangenen Kulturjahr gesprochen und sowohl das erfolgreiche Programm als auch die steigenden Besucherzahlen gelobt. Hubertus-Jörg Riedlinger verwies auf die gelungene Ausgliederung der klassischen Kulturlinie, die im ehrwürdigen Prälatursaal in Zwiefalten eine gute Ergänzung bietet.

Das Kulturprogramm beginnt am Samstag, 7. April, mit einem besonderen Live-Erlebnis: Elaiza – drei Frauen, eine Stimme, außergewöhnliche Instrumente und geballte Frauenpower. Facettenreich werden die Grenzen zwischen Pop und osteuropäischem Folk ausgelotet. In Wimsen sind die ehemaligen Stars des Eurovision Song Contests keine Unbekannten. Bereits 2015 überzeugten sie mit einem überragenden Wimsen-Konzert.

Die Ludwig Seuss Band wird am Samstag, 21. April, mit Boogie, Zydeco und Cajun mit Ludwig Seuss und seiner Band ein Konzerterlebnis der Extraklasse bieten – mit mitreißenden Melodien und elektrisierenden Rhythmen.

„Let it Rock“ heißt es am Samstag, 5. Mai, mit Stacie Collins & The Al-Mighty 3. Die Rock’n’Roll-Liveband ist bekannt für ihre überzeugenden Auftritte: geradlinig, authentisch und voller Energie.

Am Freitag, 18. Mai, folgt ein Konzerterlebnis mit „Brothers in Arms“ – der ersten europäischen Coverband der Rockgruppe Dire Straits. In einer einzigartigen Tribute-Show werden die Musiker um Mark Knopfler nicht nur die Hits, sondern auch den Geist und die Atmosphäre von Dire Straits reproduzieren.

Ein Geheimtipp ist das Konzert „Fola Dada & The Grooving Heart Session“ am Freitag, 8. Juni. „Groove is in the Heart“ ist eine Konzertreihe, die im Jahre 2016 begonnen hat und nun auf Reisen geht. Wunderschöne Songs und eine Mixtur aus urbanen Stilen. Von Jazz-Standards über Reggae-Songs bis hin zu Soul und R’n’B spannt sich dieser Abend. Eine Klasse für sich ist dabei Fola Dada, die begnadete Sängerin mit ihrer stilistischen Vielseitigkeit, ihrer warmen, intensiven Stimme und ihrem Charme.

Am Freitag, 29. Juni, bieten die Opernsängerin Karine Aßfalg und die Tänzerin Gitte Wax als „Duo Sistere“ ein faszinierendes Programm: Tänze hören – Musik sehen. In einer neuen Form werden sakrale, klassische und moderne Musik zu einem spannenden und begeisternden Dialog von Gesang und Tanz.

„Die Gabys“ kommen am Freitag, 13. Juli, zum Rock Sommerfest – bei schönem Wetter als Open-Air-Veranstaltung, ansonsten in der Mühle. Mit witzigen, eigen interpretierten Melodien zeigen die sieben Ladies mit musikalischem Charme gekonnte Cover-Songs in ihrer ureigenen Version.

Von Sonntag, 29. Juli, bis Freitag, 10. August, zeigt der Kunstkreis Sigmaringen eine Kunstausstellung mit Gemälden in Öl, Aquarell und Mischtechniken, sowie Radierungen, Tonskulpturen und Fotografien. Vernissage ist am 29. Juli, die Ausstellung ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Gerade frisch prämiert mit dem bayerischen Kabarettpreis 2018 präsentiert Maxi Schafroth in voller Natürlichkeit alltägliche Geschehnisse am Freitag, 21. September. Der Kabarettist, Filmemacher, gelernter Bankier und Allgäuer Bauernsohn Maximilian Schafroth wird begleitet von seinem Partner Markus Schalk an der Gitarre. Ein weiterer Höhepunkt folgt mit der Musik-Comedy „Acoustic Fun Orchestra“ am Samstag, 6. Oktober. Mit über 100 Songs wird unglaublich virtuos eine musikalisch hintersinnige Reise durch die Höhen (und Tiefen) der Rockgeschichte zelebriert.

Den Abschluss der Jahresprogramms 2018 macht am Samstag, 27. Oktober, „Miro Nemec & Band“ mit einer musikalischen Lesung. In Wimsen wird der „Tatortstar“ Miro Nemec aus seiner Autobiografie „Miroslav Jugoslav, der Nemec hinter dem Batic“ lesen. Mit dabei ist seine Band „Asphyxia“, mit der er seit Jugendtagen musiziert und neben Rock-Klassikern auch eigene Stücke präsentiert.