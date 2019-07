Kosten sind zehn Prozent höher

Die Arbeiten an der Erweiterung des Kindergartens St. Gertrud in Zwiefalten gehen planmäßig weiter. Architekt Ralf Straub stellte die Ergebnisse einer Ausschreibung von vier Gewerken in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Derzeit liegen die Kosten für die Sanierung zehn Prozent höher als angenommen.

Für die Estricharbeiten ging das günstigste Angebot von der Firma Schmid, Unlingen mit 7266, 02 Euro ein; die kalkulierten Kosten lagen bei 6672 Euro, es lagen drei Angebote vor. Für die Fliesenlegerarbeiten waren vier Bieter angeschrieben, es nur ein Angebot ein von der Firma Arnold, Hayingen für 8344,40. Die Kostenschätzung hatte bei 5158,65 Euro gelegen.

Sieben Bieter hatten die Ausschreibungsunterlagen für Schreinerarbeiten erhalten, zwei Angebote gingen ein. Das wirtschaftlich günstigste Angebot kam von der Firma Herter aus Hayingen zum Preis von 15230,93 Euro. Die Kostenschätzung lag hier bei 12 019 Euro. Für den Bodenbelag wurden zwei Angebote eingereicht. Das günstigste Angebot lieferte die Firma Böhmler, Stuttgart mit 12 595,38 Euro. Kostenschätzung: 11 156 Euro. Die Vergabe erfolgte an die jeweils genannten günstigsten Bieter.

Die Ausschreibung für die Malerarbeiten wurde aufgehoben. Das erforderliche Material wird zugekauft, die Malerarbeiten werden in Eigenleistung ausgeführt. Architekt Ralf Straub berichtete anschließend, das alle Arbeiten jetzt ausgeschrieben sind und informierte über die Gesamtkostenberechnung für die Erweiterung des Kindergartens St. Gertrud. Ohne die Kosten für das Grundstück liegen die Baukosten jetzt bei 500 000 Euro und weisen damit rund zehn Prozent Mehrkosten als vorgesehen auf.

Für die Auswahl der Ausstattung wird am 17. Juli eine Besprechung mit dem Bauausschuss und einer Mitarbeiterin des Kindergartens zusammenkommen. Nach dem Bauzeitenplan werden in der nächsten Woche die Fenstereinbauten im Untergeschoss vorgenommen. In diesem Zeitraum wird auch die Fassade angebracht. Der Einzug des Kindergartens in das umgebaute Gebäude kann nach diesem Plan am 16. Dezember erfolgen.