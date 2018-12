Kolping-Theater präsentiert die Stücke „Nun flieg schon Paul“ und „die Gedächtnislücke“

Am Stephanstag, 26. Dezember, beginnt die Theatersaison in Zwiefalten. Die Akteure der Münstergemeinde präsentieren wieder zwei Stücke. Im Kindertheater heißt es „Nun flieg schon Paul“ und das Erwachsenenstück lautet „Die Gedächtnislücke“.

Von Kindesbeinen an wird in Zwiefalten Theater gespielt. 16 Kinder sind auch dieses Jahr begeistert dabei. Seit 43 Jahren ist Adelinde Bertsch Spielleiterin für das Kindertheaterstück, da steckt geballte Erfahrung drin. Und stolz sagt Adelinde Bertsch: „Ich habe noch viele Ideen!“ Viele Kostüme hat sie selbst genäht und hergerichtet.

In diesem Jahr meldeten sich überdurchschnittlich viele Nachwuchskünstler, schließlich findet wegen der Sanierung im Münster kein Krippenspiel statt. Gemeinsam mit den Assistentinnen Laura Geiger und Sarah Münch wurden die Kinder ausgewählt und die Rollen ohne Streit und Nachwehen verteilt; das Engagement und die Freude sind riesengroß.

In diesem Jahr wird – wie vor 18 Jahren – das Tierrollenspiel „Nun flieg schon Paul“ vorgeführt. „Dies ist das allerliebste Stück“, sagt Adelinde Bertsch. Seit dem 29. November wird geprobt, nach zehn Proben steht die Formation. In dem Tierrollenspiel von Bärbel Mattauch geht es um das Amselkind Paul, das Angst vor dem Fliegen hat. Fünf Vogelkinder sitzen im Nest und warten schon am frühen Morgen auf Nahrung. Da wird gestritten, geschubst und gestoßen; als ein Vogelkind abstürzt merkt es erst, dass es bereits fliegen kann. Andere tun es ihm nach und – es funktioniert.

Nicht aber bei Paul. Weder Strenge noch gutes Zureden helfen. Beinahe wird das Amselkind sogar von den Katzen gefressen. Erst der Taube Lilya gelingt es, ihm das nötige Selbstvertrauen zu geben, so dass Paul seine Angst überwindet.

Vom Pech verfolgt

Zehn Laiendarsteller stehen für die Erwachsenen-Vorstellung auf der Bühne. Die Mehrzahl davon ist erfahren und kennt die Besonderheiten. Mit viel Herzblut sind sie dabei und füllen ihre Rollen perfekt aus. Das Lustspiel von Bernd Gombold: „Die Gedächtnislücke“ steht auf dem Spielplan. Da ist was los, da ändern sich alle paar Minuten die Szenen, das Stück bietet viele Möglichkeiten. Die Souffleusen Anna Schneider und Verena Galster haben alles im Griff und geben Hinweise auf die gewünschte Präsentation der Ausschnitte.

Franz Kübele (Tobias Aierstock) Bürgermeister einer ländlichen Gemeinde, ist vom Pech verfolgt. Zuerst vergisst er den Hochzeitstag und muss sich die Vorwürfe seiner Frau (Tamara Waidmann) anhören. Diese fühlt sich vernachlässigt und erwartet mehr Verständnis. Dann tritt das überkandidelte Ehepaar Silberstein auf, um sich über den krähenden Hahn, die probende Musikkapelle und die läutenden Kirchenglocken zu beschweren. Franz Kübele: „Der Tag fängt ja wieder gut an.“

Der Bürgermeister will die Glocken eigenständig abhängen, aber das geht schief, er bekommt sogar einen Schlag auf den Kopf, der ihm das Gedächtnis raubt. Und von da an ist nichts mehr wie vorher. Diese Situation nützt Amtsdiener Sepp (Marcel Ott) geschickt aus, sorgt für seine Beförderung und löst die Probleme auf seine Art. Auch die geschwätzige Ladenbesitzerin Emma (Vera Bendel) und die heiratswillige Rosalinde (Josephine Gresham) sorgen für weitere Verwirrungen...