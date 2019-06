Kolping-Fanfarenzug feiert mit bunten Umzug Jubiläum

Was für eine ausgelassene Freude und gute Stimmung beim Festumzug zum Jubiläum 50 Jahre Kolping-Fanfarenzug Zwiefalten! Mehr als 40 Gruppen zogen unter den Klängen von zahlreichen Fanfarenzügen und Musikkapellen durch die Hauptstraße. Zahlreiche Fahnenschwinger und -werfer lockerten das bunte Bild auf. Der Kindergarten und örtliche Vereine zeigten Märchen und Handwerksgruppen, dazu einheimische Festwagen und historische Motive.

Die Zuschauer, die dicht an dicht an den Straßenrändern standen, klatschten fleißig Beifall. Beschwingt und in super Stimmung zogen ganze Scharen von Besuchern auf den Festplatz im Dobeltal und alle feierten gemeinsam mit beim Jubiläum des Kolping-Fanfarenzugs Zwiefalten.

Beim nachfolgenden Platzkonzert mit den Vereinen aus dem Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge (ROF) bejubelten Tausende von Zuschauern und Freunden der Fanfarenzüge die musikalischen Darbietungen auf dem Festplatz.