Kolping-Fanfarenzug feiert drei Tage lang

Der im Jahr 1969 gegründete Kolping-Fanfarenzug in der Kolpingsfamilie Zwiefalten feiert vom 22. bis 24. Juni sein 50-jähriges Bestehen. Das Vereinsleben des Fanfarenzugs Zwiefalten ist geprägt von starkem Zusammenhalt und einem außerordentlichen Gemeinschaftssinn zwischen Jung und Alte. Mit aktuell 60 aktiven Musikanten tritt der Fanfarenzug in jährlich über 30 Auftritten über die Gemeindegrenzen hinaus auf und gilt als Aushängeschild der Kolpingsfamilie.

Harmonie und gegenseitiger Respekt gelten als Erfolgsrezept für die musikalische Entwicklung in diesen Jahren. Mit ihren historischen Landsknechtsuniformen in den Kolpingsfarben vertreten die Mitglieder mit einem großen musikalischen Repertoire die Kolpingsfamilie und die Heimatgemeinde bei vielen Anlässen.

Ein Festausschuss hat ein abwechslungsreiches Jubiläumsprogramm zusammengestellt. In einer Ausstellung über die 50-jährige Geschichte des Kolping-Fanfarenzugs Zwiefalten in der Kreissparkasse Zwiefalten kann bis 28. Juni die Entwicklung verfolgt werden. Sponsoren, Freunde und Förderer unterstützen den Verein nach Kräften am Jubiläumswochenende auf dem Festplatz im Dobeltal .

Zum Auftakt am Samstag, 22. Juni, finden auf dem Sportplatz von 11 bis 18 Uhr die Highland Games mit spannenden Wettkämpfen statt. Um 18 Uhr ist Zeltöffnung für die Partynacht von 19.30 bis 1.30 Uhr mit der Partyband „Albsound“.

Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen im Zelt begleitet vom Musikverein Dieterskirch. Um 14 Uhr folgt ein Festumzug, der vom südlichen Ortseingang Zwiefalten über die Hauptstraße zum Festplatz führt und ein farbenprächtiges und musikalisches Bild bieten wird. Ab 15.30 Uhr wird der Ring Oberschwäbischer Fanfarenzüge (ROF) zu einem Massenkonzert mit Einzelauftritten der Gastfanfarenzüge aufspielen. Um 17.30 Uhr wird ein Auftritt eines ehemaligen Fanfarenzuges erfolgen. Bei freiem Eintritt tritt Kabarettist Markus Zipperle mit seiner „schwäbischen Saugosch“ auf.

Am Montag, 24. Juni, folgt ein Kinder- und Seniorennachmittag mit Spielstraße. Um 15 Uhr bietet die Polizei Aufklärung über Kriminalität an. Anschließend Aufführungen von verschiedenen Tanzgruppen und ein Auftritt der Jugendkapelle Zwiefalten. Ab 17.30 Uhr sieht das Programm einen Feierabendhock mit der Musikkapelle Zwiefalten vor. Um 19 Uhr tritt noch einmal der Ehemaligen Fanfarenzug auf bevor dann der Festausklang mit der Musikkapelle Zell-Bechingen folgt.