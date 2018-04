Beamte des Polizeireviers Münsingen haben bei bestem Motorradwetter am Sonntag Präsenz im Lautertal und der Zwiefalter Steige gezeigt und insgesamt knapp 50 Motorradfahrer kontrolliert. Neben einem Fall von zu geringer Profiltiefe an der Bereifung stellten sie nur geringfügige, technische Mängel fest. In zahlreichen Gesprächen versuchten die Polizisten, die Motorradfahrer insbesondere für das Problem der Lärmemissionen zu sensibilisieren, was beim größten Teil der Fahrer auf Verständnis stieß.