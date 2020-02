Auf der führenden Messe für Gastronomie und Hotellerie hat Zwiefalter Klosterbräu vier Produktneuheiten präsentiert. Das Engele bekam dreifach Verstärkung und mit dem „1521“ stellte die traditionsreiche Brauerei ihr neues Aushängeschild vor.

1521 brauten die Mönche im Benediktinerkloster zu Zwiefalten ihr erstes Bier und legten so den Grundstein für ein halbes Jahrtausend Zwiefalter Brautradition. „Mit dem 1521 wollen wir ihnen ein Denkmal setzen“, berichtet Brauereichef Peter Baader und ergänzt: „Dieses Bier ist der Stolz unserer Braumeister und steht für alles, was die Zwiefalter Braukunst ausmacht und kommt ganz bewusst ein Jahr vor unserem großen Jubiläum auf den regionalen Biermarkt.“ Zur Zwiefalter-DNA gehören eine handwerkliche Brauweise nach dem Vermächtnis der Benediktiner, der Einsatz von ausschließlich regional erzeugten Rohstoffen und viel Zeit zum Lagern im Klosterbräu-Keller.

Das 1521 ist ein helles Vollbier mit malzfeinem Geschmack, würziger als das helle Engele und deutlich schlanker als ein Export. Den Status als neues Flaggschiff der Brauerei kann man nicht nur schmecken, sondern auch sehen und fühlen. So wurde viel Wert auf eine hochwertige Verpackung und ein einzigartiges Produktdesign gelegt: „Das 1521 kommt exklusiv in der klassischen 0,5-Liter-Euroflasche, die wie keine zweite für Brauhandwerk und Tradition steht“, erklärt Peter Baader. Ein sechsstelliger Betrag wurde in den Kauf der neuen Flaschen, Umbauten an der Abfüllanlage und eine eigens fürs 1521 gefertigte Kiste investiert.

Auf dem Etikett zeigt ein historischer Stich des Biberacher Künstlers Eberhard Emminger (1808-1885) Zwiefalten mit seinem berühmten Münster. Die fein schimmernden Sonnenstrahlen im Bildhintergrund wurden in einem aufwändigen Kupferfolien-Prägedruck aufgebracht, das Etikett ist aus traditionellem Naturpapier. Am Fuß des Etiketts bezeugt der Schriftzug „Fuffzehnoisazwanzg“ im schwäbischen Dialekt die Verbundenheit mit der Schwäbischen Alb und Oberschwaben. Auch der Kronkorken ist von besonderer Wertigkeit: Sein Kupferton erinnert an die Sudkessel früherer Tage, der Schriftzug 1521 wurde als gut fühlbare Prägung angebracht.

Der ausgefeilte Auftritt macht klar: Das 1521 ist gekommen, um zu bleiben. Die neue Sorte ist keine zeitlich begrenzte Jubiläums-Edition, sondern die künftige Visitenkarte der Brauerei.

Das war auf der Intergastra nicht nicht die einzige Zwiefalter-Neuheit. Das Engele bekommt Geschwister. Gleich drei neue Sorten feiern Premiere: Naturtrübes Engele, Hopfiges Engele und Alkoholfreies Engele.

Mit den neuen Sorten ist die Brauerei bestens für das noch junge Jahrzehnt gerüstet – und für das Großereignis, das schon jetzt seine Schatten voraus wirft. Denn 2021 feiert Zwiefalter Klosterbräu 500. Geburtstag. „Ich bin glücklich und auch etwas ehrfürchtig, dass dieses einzigartige Datum ausgerechnet in meine Zeit fällt“, freut sich Peter Baader. Seit sechs Generationen ist die Brauerei in Familienbesitz, der junge Bräu lenkt ihre Geschicke seit fünf Jahren. Er ergänzt: „Ich spüre, wie stolz die Menschen in Zwiefalten und dem Umland auf unsere gemeinsame Geschichte sind, unser Jubiläum bewegt nicht nur meine Familie und Mitarbeiter.“

Baader gibt einen kleinen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen: „Wir feiern das ganze Jahr Geburtstag, zum Beispiel mit vielen Aktionen im Bierhimmel. Ein Highlight sind natürlich die Zwiefalter Festspiele im August, bei denen unsere Geschichte mit 150 Darstellern vor der ehrwürdigen Kulisse des Zwiefalter Münsters zum Leben erweckt wird“. Beim Historischen Bierfest im September 2021 gibt es anlässlich des Jubiläums auch einen großen Festumzug, bei dem Vereine, Zünfte und viele weitere Gruppen aus der ganzen Region mitlaufen.