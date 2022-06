Klangspiele mit mehr als 40 Schlagzeugern

Das Modern Symphonic Percussion Ensemble ist am Freitag, 8. Juli, ab 19 Uhr im Naturtheater Hayingen zu Gast. Einlass ist ab 18 Uhr.

Wer die Musikschüler des Ensembles um Hubert Müllerschön in der Naturtheater-Kulisse schon einmal gehört hat, der wird es sich wohl nicht nehmen lassen, dieses beeindruckende Klangevent wieder mitzuerleben, heißt es in der Ankündigung. Das Modern Symphonic Percussion Ensemble kommt inzwischen schon viele Jahre auf die Bühne des Naturtheaters Hayingen. Mit seinen mehr als 40 Schlagzeugern im Alter zwischen drei und 25 Jahren präsentiert Müllerschön am Freitag, 8. Juli, unterschiedliche Musikrichtungen. Zu hören sind Stücke aus Rock, Pop und Schlager.

Zum Einsatz kommen Glockenspiel, Xylofon, Vibrafon, Marimbafone, Pauken und Drumsets, wobei die Musiker ihre Instrumente immer wieder wechseln und so verdeutlichen, wie vielseitig die Ausbildung eines Schlagzeugers ist und wie flexibel einsetzbar sie sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter.