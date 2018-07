Kinosommer im Zwiefalter Höhenfreibad

Nach dem unglaublichen Erfolg im vergangenen Jahr sind die Schwimmbadfreunde wieder Veranstalter des Kinosommers im Zwiefalter Freibad. Zu einer weiteren Auflage dieses Events im Freibadgelände lädt das Team um Maria Lehmann ein. Lustig und höchst unterhaltsam geht es zu beim ersten Film am Donnerstag, 2. August, „Das Leben ist ein Fest“. Am Freitag, 3. August, wird „Dieses bescheuerte Herz“ gezeigt. Es wird kein Eintritt verlangt, es darf aber gespendet werden.

Bei der Komödie „Das Leben ist kein Fest“ geht es um Max, einer der erfahrensten und professionellsten Hochzeitsplaner Frankreichs, der einen neuen Auftrag hat. Er soll die Hochzeit von Pierre und Héléna organisieren. Nach und nach entwickelt sich dieses Projekt jedoch zu einer absoluten Katastrophe: Das Essen auf dem Buffet wird schlecht, die Hochzeitsgesellschaft steckt auf dem Weg im Stau fest, der Fotograf arbeitet höchst unprofessionell, die Band sagt komplett ab und Max’ Team fällt wegen einer Lebensmittelvergiftung aus. Noch dazu trennt sich Max’ Geliebte Josiane von ihm und sein Schwager Julien ist in die Braut verliebt. Aufgrund der vielen Probleme beschließt Max, seine Karriere als Hochzeitsplaner an den Nagel zu hängen und seine Firma zu verkaufen. Oder wendet sich am Ende doch noch alles zum Guten und das unter keinem guten Stern stehende Fest wird ein Erfolg? Der Firm dauert 157 Minuten und hat keine Altersbeschränkung.

Am Freitag zeigen die Schwimmbadfreunde mit „Dieses bescheuerte Herz“ eine Drama-Komödie. Die Geschichte erzählt von Lenny, gespielt von Mädchen- und Frauenschwarm Elyas M’Barek, dem fast 30-jährigen Sohn eines Herzspezialisten, der ein unbeschwertes Leben in Saus und Braus führt. Feiern, Geld ausgeben und nichts tun, stehen bei ihm auf der Tagesordnung. Als sein Vater ihm die Kreditkarte sperrt, hat er nur eine Chance, sein altes Leben wieder zurückzubekommen: Er muss sich um den seit seiner Geburt schwer herzkranken 15-jährigen David kümmern. Dabei prallen zunächst zwei Welten aufeinander, denn Lenny, der Lebemann aus reichem Haus, unternimmt mit dem aus einer tristen Hochhaussiedlung stammenden David all die Dinge, die dieser schon immer erleben wollte – so wie luxuriös shoppen gehen und Sportwagen fahren. Doch schon bald stellt der sonst so verantwortungslose Lenny fest, dass er an dem todgeweihten Teenager hängt. Und zwar mehr, als ihm lieb ist ... Der Film dauert 144 Minuten und halt ebenfalls keine Altersbeschränkung.

Einlass ist jeweils ab 19 Uhr, Filmstart gegen 21 Uhr. Der Eintritt ist frei. Über eine kleine Spende zugunsten des Freibads würden sich die Schwimmbadfreunde und die Gemeinde Zwiefalten freuen. Empfohlen wird eine wärmende Decke oder Jacke einpacken. Bei schlechter Witterung findet der Kinosommer nicht statt. Eine entsprechende Information hierzu gibt es unter www.zwiefalten.de.