Kinosommer auf dem Freibadgelände

Nach dem unglaublichen Erfolg im vergangenen Jahr sind die Schwimmbadfreunde wieder Veranstalter des Kinosommers im Zwiefalter Höhenfreibad. Zu einer weiteren Auflage dieses Events im Freibadgelände lädt das Team um Maria Lehmann ein. Gezeigt wird am Donnerstag „100 Dinge“ und am Freitag „Mamma Mia 2 Here we go again“. Der Eintritt ist frei, die Schwimmbadfreunde freuen sich über eine Spende, die selbstverständlich wieder dem Freibad zugutekommt.

Lustig, aber auch tiefgründig geht es beim ersten Film „100 Dinge“ am 1. August zu. In der Komödie von und mit Florian David Fitz gehen zwei Kumpels eine folgenreiche Wette ein: Für 100 Tage wollen sie auf ihr gesamtes Hab und Gut verzichten. Was braucht man eigentlich wirklich im Leben? Für Paul (Florian David Fitz) geht ohne das Handy gar nichts, Toni (Matthias Schweighöfer) könnte niemals auf seine Espressomaschine verzichten — und auf die Haarpillen. Paul braucht seine Sneakers, als wären sie heilig. Die beiden sind süchtig nach all den Accessoires, Geräten und Alltagsgegenständen, mit denen sie sich umgeben. Dabei versuchen Toni und Paul, sich ständig zu überbieten. Wer hat das neueste Smartphone, die coolsten Schuhe? Auf einer Firmenfeier schließen Paul und Toni eine gewagte Wette: Ihr gesamtes Hab und Gut wird für 100 Tage in einer Lagerhalle weggeschlossen. Jeden Tag können sie einen neuen Gegenstand aus dem Lagerhaus holen. Dummerweise haben sie mitten im Winter angefangen und sitzen den ersten Tag nackt in der Kälte. Sind Espressomaschine und Handy wirklich so wichtig wie eine warme Unterhose? Die Komödie stammt aus dem vergangenen Jahr und ist frei ab 6 Jahren.

Im Film am Freitag, 2. August, laden die Schwimmbadfreunde mit „Mamma Mia 2 Here we go again“ zu einer nostalgische Reise in die 70er Jahre. Die Mitglieder empfehlen, die Schlaghose aus der Fasnetskiste zu holen und zum Kinosommer anzuziehen, denn nach zehn Jahren geht in dem Film die Sonne über den malerischen Klippen der kleinen Insel Kalokairi endlich wieder auf. Einige Jahre sind vergangen, seitdem sich Sophie (Amanda Seyfried) auf die Suche nach ihrem biologischen Vater gemacht hat. Das Rätsel wurde nie gelüftet, doch Sophie lebt nach wie vor auf der traumhaft schönen Insel und verspricht sich, den Traum ihrer Mutter Donna (Meryl Streep) zu erfüllen und das heruntergekommene Bauernhaus in ein Hotel zu verwandeln. Die große Eröffnungsfeier steht kurz bevor. Unter den angereisten Gästen sind Tanya (Christine Baranski) und Rosie (Julie Walters), die besten Freundinnen ihrer Mutter, die Sophie von den Abenteuern und wilden Romanzen der jungen Donna (Lily James) erzählen. Der Film dauert 114 Minuten und hat keine Altersbeschränkung.

Einlass ist Donnerstag und Freitag jeweils ab 19 Uhr, Filmstart nach Einbruch der Dunkelheit gegen 21 Uhr. Für Verpflegung ist durch die Schwimmbadfreunde und Kioskbetreiber gesorgt. Empfohlen wird, eine wärmende Decke oder Jacke mitzubringen und ein paar Stunden im Zwiefalter Höhenfreibad verleben.