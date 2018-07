Kinder und Väter gemeinsam unterwegs

Es ist eine liebe Gewohnheit geworden, dass am letzten Schulwochenende vor den Ferien die Kolpingsfamilie Zwiefalten für Väter und Kinder einen Aufenthalt an wechselnden Orten anbietet. Alexander Engst und Jürgen Stumm hatten das Naturfreundehaus in Römerstein-Böhringen ausgewählt. Acht Väter und und 13 Kinder erlebten dort ein abwechslungsreiches Wochenende.

In Fahrgemeinschaften ging es am Freitagnachmittag nach Römerstein und dort direkt zur Sommerbobbahn in Donnstetten. Mit einer Riesenbegeisterung fuhren die Kinder ein ums andere mal ins Tal und erlebten einen tollen Start ins Wochenende.

Am Samstag regnete es in der Region und so wurde auf die Radfahrt über den Truppenübungsplatz zum Biosphärenzentrum im „Alten Lager“ verzichtet. Stattdessen ging es per Auto zum Ausflugsziel. Im Biosphärenzentrum erlebten die Kinder aus dem Bildungsprogramm „Lebensraum Wald“ drei spannende Stunden mit Jochen Rominger. Die Väter bekamen eine extra Führung mit Maria Tittor durch das „Alte Lager“.

Gegen Abend wurde die Witterung besser und so gelang ein wunderschöner Tagesausklang am Grillplatz „Römersteinturm“. Da blieb dann nicht mehr viel Zeit für die vorgesehenen Spiele für den Abend. Auch am Sonntag gab es ein tolles Erlebnis beim Einstieg in die Tiefenhöhle in Laichingen. Der Einstieg in die Schauhöhle war für alle beeindruckend, der Führungsweg ist immerhin 350 Meter lang und führt bis in eine Tiefe von 55 Metern. In dem massiven und ungeschichteten Kalkstein ist ein Riff zu erkennen und größere Vorkommen von Perlsinter, das einen an Streuselkuchen oder Blumenkohl erinnert. Perlsinter besteht aus einer dünnen Sinterschicht, die die Wände bedeckt, und dicht an dicht knollenartige, pilzartige und kugelige Auswüchse besitzt. Mit vielen neuen Eindrücken und voller Freude über die Erlebnisse kehrte die ganze Truppe am Sonntag wieder nach Hause.