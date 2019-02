Karl Ragg feiert 90. Geburtstag

Am Dienstag feiert Altbürgermeister und Ehrenbürger Karl Ragg seinen 90. Geburtstag. Von 1962 bis 1990 war er Bürgermeister in Zwiefalten und hat Geschichte geschrieben – unter anderem war er Gründungsvater der Partnerschaft zu La Tessoualle.

Geboren und aufgewachsen in Dürbheim im Landkreis Tuttlingen wollte Karl Ragg eigentlich Förster werden. Doch die Zeiten waren damals für diese Berufswahl ungünstig. So musste er seine Freude an der Waldarbeit und dem Forstberuf zurückstellen und begann eine Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst. Praktika und Anfängerjahre absolvierte er im Bürgermeisteramt in Wurmlingen und im Landratsamt. Nach Studium und Stellensuche folgte ein Umzug, da er eine Verwaltungsstelle bei der Stadt Riedlingen angenommen hatte. Sieben Jahre danach war die Bürgermeisterstelle in Zwiefalten ausgeschrieben und auf die Bewerbung hin wurde Karl Ragg unter fünf Bewerbern direkt gewählt. Beruflich war damit für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen, dem er Jahrzehnte lang nachgehen konnte.

Nach ein paar Jahren wurde 1966 in der Panoramastraße in Zwiefalten gebaut und in diesem Haus am Waldrand mit einer herrlichen Rundumsicht lebt er heute noch. Acht Kinder wurden der Familie Ragg geschenkt, davon sechs Söhne und zwei Töchter. Inzwischen verstärken zehn Enkelkinder die große Familie und bereiten viel Freude. So ist der rüstige Pensionär immer gut behütet, bestens versorgt, viel bewegt und laufend unterhalten.

Die 28 Jahre als Bürgermeister in Zwiefalten waren sehr arbeitsreich. Die Entwicklung des kleinen Orts am südlichen Rand des Landkreises erforderte große Anstrengungen. Bis 1999 war Ragg auch über viele Jahre Mitglied im Kreistag in Reutlingen. Gerne erinnert sich Karl Ragg an die Anfänge und Entwicklung der Partnerschaft mit dem französischen La Tessoualle. Er gilt als Pionier und Gründervater der Partnerschaft, die äußerst lebendig ist und auch heute noch in voller Blüte steht. 2013 – beim 40-jährigen Bestehen der Partnerschaftsbewegung wurde Karl Ragg mit der Verleihung der Bürgermedaille von La Tessoualle geehrt. Die Herzlichkeit, Begeisterung und Verantwortung für diese internationale Freundschaft bewegt auch heute noch alle Bürger der Gemeinde.

Über Jahre hinweg hat Ragg seine Frau Maria gepflegt bis sie 2015 verstarb. Ragg ist oft in Bewegung, gehört zu den Montagswanderern, nimmt an Veranstaltungen und am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde teil. Der Ehrenbürger erfährt bei Begegnungen mit seinen Mitbürgern täglich Dank und Anerkennung für die langjährigen, herausragenden Verdienste in seiner Heimatgemeinde.