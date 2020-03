Künstler führt durch seine Ausstellung

In den Räumen des Rathauses Zwiefalten sind die lebensfrohen Werke und Collagen von Dr. Berthold Müller zu sehen. Zur Führung durch die Ausstellung „Lust auf Farbe“ am Donnerstag, 5. März, ab 16 Uhr lädt der Künstler ein. Seit 1968 ist Berthold Müller mit gestalterischen Arbeiten mit Glas und anderen Materialien sowie zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in der Region als Künstler und Kunstliebhaber bekannt. Obwohl langjähriger Chefarzt in der SINOVA in Zwiefalten und Reutlingen, hat er seine kreativen Fähigkeiten als Glasmaler, Maler und Bildhauer immer weiter ausgebaut und fördert seit Jahren als Vorsitzender des Kunstkreises 84 in Riedlingen Malerei und künstlerisches Schaffen in Riedlingen und Umgebung.