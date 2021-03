Jugendliche widersetzen sich Polizei

Widerstand gegen die Polizei haben Jugendliche bei einer Personenkontrolle am frühen Samstagmorgen in Zwiefalten-Baach geleistet. Gegen 3.40 Uhr wurden mehrere Jugendliche gemeldet, die in der Riedlinger Straße Blumenkübel beschädigten und Flaschen zerschlugen. Im Zuge der mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sofort eingeleiteten Fahndung, machte die Polizei eine siebenköpfige Personengruppe im Bereich eines Gasthofs ausfindig. Bei der Personenkontrolle zeigten sich ein 18-Jähriger und eine 17-Jährige uneinsichtig. Sie beleidigten die Beamten und leisteten heftigen Widerstand, sodass sie auf dem Boden fixiert werden mussten. Währenddessen musste eine der Gruppe zugehörige 19-Jährige durch die Beamten zurückgehalten werden, um die weiteren Maßnahmen nicht zu stören. Die alkoholisierte und aggressive Personengruppe konnte letztendlich getrennt werden. Die minderjährigen Beteiligten wurden den Erziehungsberechtigten übergeben. Zwei der eingesetzten Beamten wurden durch den Einsatz leicht verletzt, sie konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.