Jugendliche Stimmen in strahlender Klarheit

Jugendlich strahlende Stimmen haben mit der barocken Pracht des Münsters Zwiefalten eine abgerundete Einheit gebildet, die Herz und Seele gleichermaßen berührte. Mit feinster A-capella-Chormusik aus mehreren Jahrhunderten, vor allem aus der skandinavischen Chorliteratur der Gegenwart, lud die Sängerschar zu einer bedeutsamen Stunde der Ruhe, aber auch der Anerkennung ein.

Auf seiner diesjährigen Konzertreise durch Süddeutschland gastierte der preisgekrönte Jugendkonzertchor der Chorakademie Dortmund im Münster Zwiefalten. Zusammen mit Chorleiter Felix Heitmann freuten sich die 35 jungen Sänger im Alter von durchschnittlich 16 Jahren, „in so einer schönen prachtvollen Kirche singen zu dürfen“ , so der Chorleiter.

Makelloser Klang

Mit ihren jugendlich klaren Stimmen gestaltete der Chor mit dem Kyrie aus Palestrinas Missa Papae Marcelli aus dem 16.Jahrhundert einen erhebenden Einstieg in ein Konzert, bei dem der geschulte Klang der Stimmen mühelos in die Höhe des Münsters emporstieg. Bis ins Feinste austariert wirkten die Endungen der einzelnen Bitten, gewissermaßen als Prolog für die Zuhörer, sich beim Gang durch Länder und Jahrhunderte auf durchweg hörenswerte, äußerst profilierte Interpretationen einzustellen.

Dies galt auch für Mendelssohns „Heilig“, das 300 Jahre später entstanden ist. In veränderter Aufstellung brachte der Chor dieses erbauende Kunstwerk in makelloser Wiedergabe zu Gehör. Ausgehend von hellen Sopranstimmen erwuchs der mehrstimmige Chorklang zu voller Blüte. Ohne Druck durfte das Hosianna jubilieren, um damit einen tiefen Eindruck bei der Zuhörern zu hinterlassen.

Danach rückten vor allem skandinavische Komponisten vom 19. Jahrhundert bis zu Neuzeit mit ihren Werken in den Mittelpunkt des Konzerts. Meditative und strahlend sich erhebende Klangwelten wechselten sich ab, harmonisch abgerundet agierten Frauen- und Männerstimmen in eigenständigen Chorformationen, um sich stets nahtlos zum Gesamtklang zu vereinen. Den solistischen Passagen einzelner Chormitglieder bot das Plenum eine dezente Begleitung, um bei den jeweiligen Kompositionen die eigenständigen melodischen Einheiten passend gestalten zu können.

Auch angenehm wiegende, in die barocke Welt des Münsters bestens passende Werke wie der „Sommerpsalm“ von Waldemar Ahlen gewann ohne Ecken und Kanten an Leuchtkraft. Geradezu schwerelos stiegen einzelne Crescendi in den Kirchenraum, um nachfolgend oft unvermittelt bestens ausgeformten Piano-Sequenzen Zeit und Raum zu geben. Klar akzentuiert in demütigen, anbetenden und jubilierenden Phasen das Sanctus von Jan Sandström. Auch Edvard Griegs „Im Himmelreich“ war solistisch geprägt als Weiterführung zu Kompositionen vorwiegend der Neuzeit, die mit dem beliebten und stets gern gehörten Abendlied von Josef Gabriel Rheinberger ihre Abrundung erfuhren.

Alle vorgestellten Werke wurden in der Originalsprache gesungen. In den ausgeteilten Programmheften konnten die Zuhörer alle Titel auch in deutscher Übersetzung mitverfolgen, was zwar hilfreich war, doch bei manchen Anlässen empfahl es sich, einfach die Augen zu schließen und den Klang der bestens geschulten Stimmen auf sich wirken zu lassen. Dazu passte auch die Bitte zu Beginn des Konzerts, den verdienten Applaus bis zum Ende aufzusparen.