Jugendfeuerwehr sucht Nachwuchs

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Zwiefalten wurden seit der Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahr 2014 bereits 11 Mitglieder der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr übernommen. Jetzt sucht die Jugendfeuerwehr neue Nachwuchskräfte für eine interessante feuerwehrtechnische Ausbildung mit Spaß und Spiel.

Jugendfeuerwehrwart Manuel Müller (19) hat mit einer Gruppe von Jugendgruppenleitern, zugleich Ausbilder an den Übungsabenden, ein attraktives Ausbildungsprogramm zusammengestellt. Am Donnerstag wurde zum Beispiel ein Löschangriff an einem offenen Gewässer geprobt. Von den aktuell sieben Jugendfeuerwehrlern waren vier anwesend, drei Jugendliche hatten sich entschuldigt. Außer Jugendfeuerwart Manuel Müller fuhren auch die Ausbilder Johannes Bayer, Moritz Neher und Philipp Ott mit dem Feuerwehrfahrzeug der Abteilung Sonderbuch auf den Rathausplatz.

In freundlicher Form, dabei fundiert und unter Beachtung vieler Hinweise zur Sicherheit und angenehmen Zusammenarbeit erläuterte Philipp Ott die Aufgaben. Als erstes wurden die Fahrzeugpumpe im Frontbereich und dann die tragbare Wasserpumpe im Heckbereich erklärt. Nach dem fachgerechten Verlegen der Saugschläuche wurden diese durch Kuppeln verbunden und durch Seile gesichert. Für die Seilverbindungen wurde ein richtiger „Zimmermannsschlag“ angewandt. Das wird so schnell keiner der Nachwuchskräfte mehr vergessen. Sowohl der jeweilige Standort, als auch die ideale Körperhaltung wurden erklärt und begründet. "Ihr müsset mitanander schwätza, sonst klappt's net" sprachen die erfahrenen Ausbilder immer wieder auf die Nachwuchskräfte ein.

Natürlich machte das Spritzen mit dem Strahlrohr am meisten Spaß. Im Wechsel durften alle Jugendfeuerwehrler ein paar mal dieses Highlight genießen. Beim Abkuppeln der Schläuche wurden die Rollen getauscht und so kam jeder mindestens einmal mit allen Aufgabenbereichen in Kontakt.

Als alle Gerätschaften wieder am gewohnten Platz, die Pumpen trocken gewirbelt waren und das Feuerwehrfahrzeug wieder einsatzbereit war für die nächste Übung stellten sich die Männer noch einmal auf. Der Übungsleiter Philipp Ott fasste den Übungsverlauf noch einmal zusammen und lobte den fachgerechten Verlauf des Löschangriffs. Mit einem Dank an die Mannschaft beendete er den Übungseinsatz. Freudig nahmen die Nachwuchskräfte und Jugendgruppenleiter ihren Platz im Feuerwehrfahrzeug ein und zufrieden fuhren alle gemeinsam zurück zum Feuerwehrgerätehaus.

Der nächste Übungsabend für die Jugendfeuerwehr findet am Donnertag, 16. Mai, um 18 Uhr statt. Bis dahin können sich auch weitere Interessenten (weiblich oder männlich) bei dem Jugendfeuerwart Manuel Müller unter der Telefonnummer 0162771 8884 anmelden. Bei interessanten Übungsabenden – auch an verschiedenen Orten –wird verantwortungsvoll geübt und in gemeinsamem Teamgeist das notwendige Fachwissen vermittelt.