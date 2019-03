Jetzt regiert das Burggrafenpaar

Die milden Temperaturen von bis zu 18 Grad Celsius beflügeln die aktuelle Fasnetsstimmung und bringen die Leute auf die Straße. Auch der traditionelle Kinderumzug am Glombigen Donnerstag in Zwiefalten wurde von zahlreichen freudig gestimmten Zuschauern eifrig beklatscht und mit lauten Narrenrufen begleitet.

Angeführt vom Büttel, dem Hansel und dem „Rössle“, sorgte der folgende Kolping-Fanfarenzug mit flotten Weisen für freudiges rhythmisches Klatschen. Auf einem Langholzwagen, gezogen von einem Traktor, folgte der Narrenbaum in Form einer schlanken Fichte mit unzähligen bunten Bändeln in der grünen Krone. Dahinter marschierten die fleißigen Zimmerleute der Firmen Bayer und Hamberger, welche die Aufstellung des Narrenbaumes später vornehmen sollten.

Die Zwiefalter Narren mit Bär, Gockel und Rälle waren fröhlich unterwegs – vom Hansel war nichts zu sehen. Schmissig spielte die Musikkapelle unter Leitung von Alexander Ott auf und gab auch den Takt an für den nachfolgenden Zunftrat.

Auf der Wagen mit der Burg strahlte das Burggrafenpaar mit Niklas I. und seiner Lieblichkeit Silvia I. vom Schlossberg und grüßte huldvoll nach allen Seiten. Nach dem Burgwagen spielte Gerold Hofmaier auf seinem Akkordeon flotte Melodien für die nachfolgenden Zwiefalter Frauen, die einem Lindwurm gleich, dem Musikanten nachfolgten und fleißig mitsangen.

So zog sich der Umzug, beklatscht und mit vielen Rufen begleitet, vorbei am Peterstor bis zum Marktplatz. Die Musikkapelle und der Kolping-Fanfarenzug spielten dann abwechselnd auf, bis die 13 Zimmerleute den neuen Narrenbaum in kurzer Zeit und mit geschickter Hand in die Senkrechte brachten. Bis der Baum noch gedreht und im genauen Winkel aufgestellt war, vergingen dann doch noch ein paar Minuten. Voll Freude erzählte Matthias Henne von den schönen Seiten des Berufs als Bürgermeister und schwärmte von den vielen Feiern im Ort. Er zögerte dann aber nur kurz, als der Burggraf mit dem Ruf „Her mit dem Schlüssel!“ seine Forderungen stellte.

„Ab heute regiert das Burggrafenpaar“, verkündete das Paar auch gleich und gab wichtige Regeln für sofort notwendige Arbeiten aus. Seit November 2018 hat die Klostermauer nach einem Unfall ein Loch. Damit der Klosterrälle wieder auf der Mauer hocken kann, muss sofort ein Rälletor gebaut werden. Das wurde zugesagt und die Ruhe war wieder eingekehrt.

Narrensprung von der Burg

Gleich anschließend setzte sich der Umzug wieder in Bewegung, um als nächstes Ziel die Rentalhalle zu erreichen. Wegen der warmen Witterung verweilten viele Besucher vor der Halle und die Kinder begannen sofort mit dem Rällesprung von der Burg in ein Sprungtuch, gehalten von starken Männern und Frauen. Das war eine Freude für die Kinder, die gar nicht genug bekommen konnten und immer wieder sich in die Reihe zum Sprung anstellten..

Erst als die ersten Würste für die Kinderspeisung ausgegeben wurden und sich immer mehr Besucher in die Rentalhalle setzten, wurde der Platz vor der Halle immer weniger genutzt. Auf der Bühne der Halle starteten inzwischen Spiele und lustige Vorführungen, so dass ein reges Treiben zu verzeichnen war.